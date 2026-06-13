《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝

記者蔡維歆／台北報導

陳隨意受訪透露藍正龍私下真面目。（圖／記者田俊彥攝影）

三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。

《請世界吃桌》主持群隋棠（左起）、陳隨意、藍正龍、網紅千千、阿男師及浩子到澳洲辦桌給老外吃。（圖／三立提供）

陳隨意透露跟浩子、千千、藍正龍以及隋棠原本都不認識，但經過這次節目錄影相處，五人開始慢慢認識彼此也累積默契，難得的是，個性截然不同的大家從沒有發生過衝突。那意見不合都聽誰的？陳隨意說因為跟藍正龍、隋棠都在內場，加上自己又是廚師，所以兩人都會聽他的。不過陳隨意坦言藍正龍因為很常有自己的想法，「像在雪梨辦桌弄干貝海鮮，因為這道菜是阿南師的招牌菜，所有配方比例都是按照阿南師的方法，結果試菜途中，藍正龍吃完覺得肉絲放太多，希望可以調整。

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陳隨意參與《請世界吃桌》節目。（圖／記者田俊彥攝影）

陳隨意也回憶12月在雪梨低溫錄影現場，由於時間緊迫，向來隨和的他竟當場情緒失控、口氣大聲，導演、製作人見狀立刻衝上前，兩度將他強行拉離現場還告誡他：「你不應該對師傅這樣子這麼大聲。」陳隨意事後坦言：「錄影當下很急，不經意講出來的其實沒有那個意思，我只是想趕快確定好。」最後也私下找師傅道歉，還好師傅大器回應：「我沒怎樣啊！」兩人也因此把話講開，圓滿收場。

《請世界吃桌》於三立台灣台週六晚間10點播出，華視則於週日晚間8點播出，緯來綜合台6月12日（週五）晚間9點播出；影音平台Hami Video、LINE TV同步於6月12日晚間11點上架，Singtel劇樂酷則於6月6日凌晨12點播出。

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