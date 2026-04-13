吃梨戲拍40遍回家大哭！梁朝偉認了「不知道王家衛要什麼」 自揭「朝偉的一天」曝「已到最後表演階段」

梁朝偉現身金馬大師課，廳外擠滿粉絲，有粉絲笑說社恐影帝得上線營業了。李鍾泉攝

獲三座金馬獎的傳奇影帝梁朝偉來台在「金馬電影大師課」開講，由另一位兩座金馬得主劉冠廷擔任主持，劉冠廷一開場就化身小粉絲緊張笑說：「梁朝偉太傳奇了，自己就像拿到神燈的人，連開口要許什麼願都覺得難！」

梁朝偉對全場觀眾分享了他從影40多年的「獨門心法」，他認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。至於最被推崇的「憂鬱眼神」，他謙虛表示其實沒有刻意調眼神，而是「反映出自己內心的東西」。

拍30遍吃梨戲回家不開心 梁朝偉：我不知道王家衛要什麼

談到與名導王家衛的合作，他語出驚人地說：「雖然我不知道王家衛要什麼，但在沒劇本時，我需要對導演很信任。」他回憶拍攝《阿飛正傳》時，一場與張曼玉吃梨子的戲竟拍了30、40遍，王家衛完全沒解釋原因，讓他回家後感到非常挫折，甚至懷疑自己連簡單鏡頭都做不到。

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直到後來與侯孝賢合作《悲情城市》，受啟發開始閱讀文學小說，改變了表演方式，才在回頭看《阿飛正傳》時懂了導演的苦心：「王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示，因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說「比我演得更好笑！」

梁朝偉「金馬大師課」開講，台下張鈞甯、桂綸鎂、柯佳嬿、李李仁等秒變小粉絲。李鍾泉攝

讀書讀到想考博士？梁朝偉自揭「表演最後階段」

梁朝偉說到與新作《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作的經驗，表示導演寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他，不僅讀了很多書，也說服自己就是腦神經科學家，還被朋友笑問：「你讀這麼認真是要考博士嗎？」梁朝偉也盛讚伊爾蒂蔻恩伊達很會引導演員，和她合作一點都不緊張。

從影四十多年的梁朝偉，認為現在他會離開舒適圈，會跟其他不熟悉的團隊合作，更說：「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」生活作息自律的他，現在一天的生活就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。

梁朝偉透露一天的生活行程，他一早起床就開始運動，維持拍戲體力。李鍾泉攝

他說，自己開始運動是發覺演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他也給現場電影人一些建議：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」



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