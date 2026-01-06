吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

柑橘營養豐富，果肉飽滿又多汁，但多數人只愛吃果肉，對於果肉上的「白絲」常常直接丟棄。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者陳恩惠攝影

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

高敏敏表示，柑橘的營養密度很不錯，以每100g的含量計算，熱量只有38卡，膳食纖維有1.5g，還富含β-胡蘿蔔素、葉酸、鉀、鎂以及維生素A、C等營養素，因此在冬天想補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好又無負擔。

高敏敏還分享吃柑橘的多種好處，不僅能增強保護力、消除疲勞、幫助排便，還能保護心血管、消水腫、控制血壓、保護眼睛和皮膚及呼吸道，對於懷孕的女性來說，柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成，也能幫助減少疲累感，是孕婦每天都不能忽略的基礎營養。

然而多數人都只喜歡吃果肉，反而不愛果肉上的「白絲」。對此高敏敏表示，這些白絲是「橘絡」或「白絡」，其實是營養寶藏，因為富含橙皮苷，可以抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓，對心血管保護超級有幫助；此外也有豐富的膳食纖維，增加飽足感、延緩血糖上升，也能幫助排便，因此她建議吃橘子時千萬不要「拔絲」，搭配果肉一起吃更好。

雖然吃橘子好處多，但也不能過量。高敏敏提醒每天一顆剛剛好，因為柑橘含鉀且含糖量偏高，因此高血糖、腎臟病、控醣族要特別注意份量。她也教大家買橘子時，挑選果形飽滿、色澤均勻、拿起來有重量感的，果肉成熟度會更好，甜度與多汁度也更理想。

