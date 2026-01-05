吃橘子白絲不能剝？營養師籲「營養寶藏」：不要再拔絲了
冬季是柑橘類水果的盛產季節，很多人也會買橘子來吃，對此營養師高敏敏分享，很多人吃柑橘時，會把果肉上的白絲剝乾淨，但其實這些白絲是營養寶藏，又稱「橘絡」或「白絡」，搭配果肉一起食用好處多，呼籲民眾以後吃橘子不需另外拔絲。
營養師高敏敏在臉書專頁發文，指出柑橘的營養密度很不錯，尤其在冬天，想補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好又無負擔。
保護心血管：富含柑橘多酚，能幫助降低體內發炎反應，也能維持血管彈性與順暢度，對常吃外食或油膩餐點的人來說非常加分，是日常心臟保養的小幫手。
提升孕期營養：柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成，也能幫助減少疲累感，對孕媽咪來說是每天都不能忽略的基礎營養。
幫助排便順暢：天然膳食纖維能刺激腸胃蠕動，讓糞便更柔軟更好排出，很適合久坐族、外食族或排便不順的人，吃完隔天肚子會更輕鬆。
增強保護力：維生素C對免疫細胞運作非常重要，能提升身體的防禦能力，也能幫助降低壓力造成的負擔
消除疲勞：維生素B群參與能量代謝，能讓人恢復活力、找回身體的運作效率，無論是熬夜、壓力大或精神不濟，吃顆柑橘都是溫和又天然的補充方式。
保護眼睛、皮膚：β-胡蘿蔔素能維持視覺功能，也能保護皮膚與黏膜的完整性，對長時間盯螢幕的人來說非常重要，讓雙眼和肌膚都有更好的基礎保護。
消水腫、控血壓：鉀能幫助排出多餘鈉離子，對於容易水腫的人很適合，也能協助維持正常血壓。
保護呼吸道：維生素C與鉀能降低呼吸道發炎機率，也讓氣管維持較好的舒適度。
營養師高敏敏指出，很多人吃柑橘時，會把果肉上的白絲剝得超乾淨，擔心影響口感，對此營養師高敏敏解釋，這些白絲也叫「橘絡」或「白絡」，其實是營養寶藏，吃下去能保護身體，和果肉搭配一起食用更好：
富含橙皮苷：抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓，對心血管保護超級有幫助。
豐富膳食纖維：增加飽足感、延緩血糖上升，也能幫助排便。
營養師高敏敏提醒，雖然吃橘子好處多，不過每天吃1顆橘子就剛好，一天最多2顆，適量攝取最安心；另外，由於柑橘含鉀、含糖量偏高，高血糖、腎臟病、控醣族 要特別注意份量。
撰稿：吳怡萱
