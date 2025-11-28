吃橘子白絲要不要剝？營養師揭真相：很多人都做錯 這3種人別吃太多
這時候的柑橘超好吃！但你會把橘子上白色的絲千萬別剝個精光嗎？還是吃下肚？
橘絡也具營養價值 有助控血糖、降血脂
營養師高敏敏指出，橘子白絲超營養，抗便秘之外還防感冒，白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷（Hesperidin）具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，且膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。
柑橘營養大揭秘 8大好處一次看
而一顆小小的柑橘，營養好處多，推薦大家多吃柑橘，補充營養：
1、葉酸：是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，缺乏易感到疲累
2、膳食纖維：幫助蠕動 使排便順暢
3、維生素C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收
4、保護呼吸道：維生素C和鉀降低發炎機率
5、鉀：利尿消水腫、調節高血壓，但建議一次吃1顆橘子就好，並且一天最多吃不超過2顆
6、β-胡蘿蔔素：保護視野、鞏固皮膚黏膜健康
7、維生素B群：消除疲勞、促進身體代謝
8、柑橘多酚：保護身體管路 降發炎
高敏敏也分享，一份橘子≒1顆(156g)≒59大卡，每一次的份量就吃這樣，就是營養師常說的一份水果！而比較需要注意的是，雖說柑橘類超營養，但含鉀量跟含糖量偏高，高敏敏建議，高血糖、腎臟病病友、控醣者，需注意攝取量。
橘子這樣挑 好吃營養又滿足
至於好的柑橘應該怎麼挑？高敏敏分享也提醒，橘子皮也別急著丟掉，可以拿來除臭、清潔：
．椪柑
以果形完整、果頂凹下且寬廣的為主，拿起來有重量感，還有果梗部平、果皮清潔光滑、色澤均勻，這樣的柑橘果粒充滿彈性。
．柳橙
果皮呈橙黃色，果實飽滿、充滿彈性，拿起來有重量感
．茂谷柑
以果皮橙黃色、有光澤的為主，用手輕握要飽滿、有彈性，不能有皺縮、失水狀，還有果蒂不能脫落，這樣的茂谷柑果肉發育較充實、水分也較多。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·橘子怎麼保存？專家教「1作法」降低酸度、提升甜度 放1處恐害乾縮
·橘子表面白白的是發霉？還能吃嗎？專家解答 1圖看保存訣竅：保鮮膜包放更久
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 22 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 1 天前
肌少症超可怕，坐下就爬不起來！40歲後肌肉快速流失，補充6食物找回肌力
40歲起預防肌少症很重要！一旦肌少症找上門，連提菜籃、爬樓梯都會有困難，最終將臥床、坐輪椅，降低生活品質。遠離肌少症，高蛋白飲食、阻力運動缺一不可。幸福熟齡 ・ 19 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 11 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱愛麵食與重口味！50歲男「3個調整」成功停用30年降壓藥 營養師揭關鍵
50多歲的A先生，身為高科技廠長，卻從高中起就因家族性高血壓而日日服藥，整整30年。他熱愛麵食與重口味，早餐習慣更是肉排蛋吐司配濃茶，日積月累下體重攀升，甚至伴隨中度脂肪肝與心悸。原本，他以為這就是與藥物為伍的一生。然而，在專業營養師與醫師團隊的密切合作下，經三個月的飲食與生活型態調整，A先生成功「停藥」！ 30年降壓藥物 停藥的轉捩點 營養師媽媽曉晶的生活筆記指出，這背後的關鍵，正是「營養力」策略與得舒飲食（DASH Diet）的力量。A先生過去因忙於廠務與接送孩子，鮮少運動。長期外食、對麵食情有獨鍾（例如牛肉麵），已是生活常態。半年前，他甚至出現心悸與輕度打呼的問題。直到某天，護理師語重心長地提醒他體重過高，才讓他真正警覺。於是，他決定勇敢踏出這一步，接受營養師的三個月飲食計畫：大幅減少麵食與油炸物，積極增加蔬菜攝取，並完整導入得舒飲食的核心原則。不可思議地，短短一個月，A先生體重顯著下降，血壓也穩定降至120以下，加上每週三次的慢跑習慣，醫師親口宣布：「您可以停藥了！」根據國際權威期刊《Int J Hypertens》的系統性回顧，得舒飲食（DASH Diet）能有效降低血壓、改常春月刊 ・ 23 小時前
很多人不知道！新研究揭「1食物」真會害人惡夢
一般人認為，睡前喝牛奶等乳製品有助睡眠，但醫師江守山表示，最新研究發現，睡前吃起司等乳製品會導致惡夢，因為乳製品在晚上食用時難以消化。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。研究並發現，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 16 小時前
冬季超級食物！「這食物」含豐富花青素 專家：抗氧化兼顧血糖
隨著氣溫逐漸轉涼，不少民眾開始尋找更健康、能增加飽足感的季節食材，其中色澤鮮豔的紫薯近年受到愈來愈多人關注。食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」指出，紫薯不僅營養價值高，也是一項適合日常替代主食的「超級食物」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了EBC東森新聞 ・ 9 小時前
「這樣配更不健康」你吃鹹酥雞一定要搭炸九層塔嗎？ 營養師揭4大危害
深受許多人喜愛的炸物鹹酥雞，搭配炸九層塔更被認為是絕配。不過，營養專家警告，這樣的搭配其實暗藏健康風險。九層塔在油炸過程中會吸收大量油脂，使熱量翻倍，建議民眾應避免同時食用炸蔬菜，以降低攝取過多油脂的風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前