吃橘子白絲要不要剝？營養師揭真相：很多人都做錯 這3種人別吃太多

這時候的柑橘超好吃！但你會把橘子上白色的絲千萬別剝個精光嗎？還是吃下肚？

橘絡也具營養價值 有助控血糖、降血脂

營養師高敏敏指出，橘子白絲超營養，抗便秘之外還防感冒，白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含含橙皮苷（Hesperidin）具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，且膳食纖維更多，除了增加咀嚼時間，也增加了飽足感，還有助食後血糖控制。

柑橘營養大揭秘 8大好處一次看

而一顆小小的柑橘，營養好處多，推薦大家多吃柑橘，補充營養：

1、葉酸：是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ，缺乏易感到疲累

2、膳食纖維：幫助蠕動 使排便順暢

3、維生素C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收

4、保護呼吸道：維生素C和鉀降低發炎機率

5、鉀：利尿消水腫、調節高血壓，但建議一次吃1顆橘子就好，並且一天最多吃不超過2顆

6、β-胡蘿蔔素：保護視野、鞏固皮膚黏膜健康

7、維生素B群：消除疲勞、促進身體代謝

8、柑橘多酚：保護身體管路 降發炎

高敏敏也分享，一份橘子≒1顆(156g)≒59大卡，每一次的份量就吃這樣，就是營養師常說的一份水果！而比較需要注意的是，雖說柑橘類超營養，但含鉀量跟含糖量偏高，高敏敏建議，高血糖、腎臟病病友、控醣者，需注意攝取量。

橘子這樣挑 好吃營養又滿足

至於好的柑橘應該怎麼挑？高敏敏分享也提醒，橘子皮也別急著丟掉，可以拿來除臭、清潔：

．椪柑

以果形完整、果頂凹下且寬廣的為主，拿起來有重量感，還有果梗部平、果皮清潔光滑、色澤均勻，這樣的柑橘果粒充滿彈性。

．柳橙

果皮呈橙黃色，果實飽滿、充滿彈性，拿起來有重量感

．茂谷柑

以果皮橙黃色、有光澤的為主，用手輕握要飽滿、有彈性，不能有皺縮、失水狀，還有果蒂不能脫落，這樣的茂谷柑果肉發育較充實、水分也較多。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

