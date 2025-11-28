吃水產挺日本！ 謝長廷喊「一人吃3顆干貝」：我們是當事人

「友誼水產善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會」中扶輪社3482地區前總監許章賢（左起）、臺北大同扶輪社社長李明峻、總統府資政謝長廷、立委郭國文大啖日本生魚片，力挺日本。廖瑞祥攝



台北大同扶輪社今（11/28）日發起「友誼水產善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會」，力挺遭中國經濟制裁的日本漁民。前駐日大使、總統府資政謝長廷出席時表示，日前總統賴清德以吃壽司力挺，令他想起已故的前日本首相安倍晉三，呼籲全台扶輪社社員幫助日本漁民撐過去。

謝長廷表示，他看到賴清德吃壽司的照片就想到他於2021年擔任駐日大使時，安倍晉三拿著鳳梨說「鳳梨很好吃」，如今賴清德以吃壽司力挺，讓他想到「善的循環」，因為農漁民都是計畫生產，一但中國突襲制裁，容易造成衝擊。

謝長廷回憶，當年安倍力挺台灣鳳梨，日華議員懇談會（日華懇）會員、國會議員、駐外單位、台日民間的親善團體都紛紛響應，當年台灣鳳梨銷往日本的數量增加8倍。台日互挺形成善的循環，不過他認為，政府之間可以有不同看法，但不應該制裁人民，人民不應該成為代價。

謝長廷指出，全台灣有超過3萬個扶輪社會員，每週都會開例會，一人吃3個干貝就能幫助日本漁民撐過去，所以拜託扶輪社的前輩支持，「台灣不能只『看熱鬧』，有些事情我們是當事人」，要看文件、增加知識、提稱自己的判斷能力。

民進黨立委郭國文則表示，台灣的石斑魚遭中國抵制時，日本也採取大量採購的方式相挺，被制裁的農產品因此不用依賴對岸市場；更早之前，台灣於2016年發生大地震，台南維冠大樓倒塌，時任首相安倍第一時間派遣多位官方人士赴台關心。

郭國文指出，當中國對日本施加旅遊制裁、水產品抵制，甚至以言論威脅、恐嚇時，日本社會其實更能理解「原來台灣長期面對的，就是這樣的手法」，正因如此，日本社會可能會更同情台灣，也會使台日之間的「命運共同體」意識更加強烈。

民進黨立委陳冠廷也回顧，早在九二一大地震發生時，日本在第一時間就給予援助，而到了三一一日本大地震時，台灣也立刻以捐款與行動回應日本人民的需要，以「善的循環」為基礎，台日關係一直都是以彼此為座標，以對方為國際互動的基準點，並非以中國為座標。他強調：「對台灣好，不必以犧牲對中關係為前提；對中國好，也不需要犧牲台灣的利益。」

