吃沙拉沒變瘦還更累？醫示警「這些症狀」別忽略 恐是代謝被拖垮徵兆

近年低碳飲食風潮席捲全球，許多人為瘦身選擇完全戒斷米飯、麵食等碳水化合物，轉而每天只吃沙拉。然而，許多人執行一段時間後卻發現自己不但沒有變瘦，反而無法更加疲倦、注意力不集中或精疲力盡，甚至運動表現明顯下降。



低碳飲食更憂鬱 常見「酮類」症狀



當身體突然減少碳水化合物攝取量時，會經歷一段適應期。台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理葉秉威醫師指出，期間可能出現緊張、疲勞、易怒、食慾減低、睡眠困難等症狀，稱為「酮流感」，就是有嚴格限制碳水化合物攝取至每日50克以下的時候，雖能促進進入脂肪作為主要能量代謝狀態，但同時導致頭暈、疲勞和水分流失，並限制運動能力。所以採用生酮飲食的人，明顯感受體力續行的時間縮短，也代表其消耗程度增強。

廣告 廣告

這是因為碳水化合物是人體預設的能量來源，特別是大腦和取食運作都高度仰賴。當碳水化合物攝取量不足時，需要身體時間轉換為燃燒脂肪的模式，在這個過渡期就會有能量供應不穩定而導致失眠感。葉秉威醫師表示，許多人在戒碳水化合物的同時，整體攝取量也過低，身體為保護自己，會降低基礎代謝率，反而讓減重效果打折。



聰明攝取優質碳水 才是長久之道



葉秉威醫師建議，減重不能只算熱量，營養成分也很重要。若如果每日碳水化合物不足，身體會降低基礎代謝率、提高飢餓感，造成身體的不健康狀態。在減重期間應選擇膳食纖維中的優質碳水化合物，如地瓜、馬鈴薯、南瓜、糙米等全穀類，這些食物不僅能滿足身體對碳水化合物的需求，豐富的膳食纖維還能增加飽足感、延緩血糖上升，有利於維持穩定的能量供應。

葉秉威醫師提醒，若完全不攝取碳水，當身體需要能量時，反而會先消耗肌肉，導致基礎代謝率降低，形成越減越肥的惡性循環。至於沙拉的搭配也很關鍵，單純只吃生菜很容易營養不足，應加入優質蛋白質如雞胸肉、鮭魚，以及如酪梨、堅果等健康油脂，並搭配全穀類如藜麥或蕎麥，才能提供身體完整的營養，避免越吃越累的困境。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·低碳飲食還瘦不下來？ 營養師揪「3大陷阱」：不只難燃脂，還可能變胖、糖尿病

·想靠低碳飲食瘦身卻便秘、沒力氣？ 營養師曝「4大關鍵」食材：每餐都要有