吃油其實不可怕？醫揭血管真正殺手竟是「它」

在一般人的印象中都認為，吃「油」容易對身體造成負擔，甚至導致血管堵塞。不過減重醫師蕭捷健表示，真正的凶手並不是油，而是精緻澱粉與糖。大量攝入不只會傷害血管內壁的「保護膜」，更會進一步提高三酸甘油酯，讓血管發炎更嚴重、內皮更脆弱！





烹飪時可以橄欖油、酪梨油取代大豆油，為血管上一層「保護膜」。 (示意圖非關此新聞/取自民視新聞網)

人體的血管內壁有一層像不沾鍋塗層一樣光滑的保護膜，只要保護膜完整不被破壞，血液就能夠在體內暢通無阻。大部分人都知道，飽和脂肪酸如豬油、奶油，吃多會對人體造成負擔，所以會控制，但是面對精緻澱粉，卻渾然不知它的危險！減重醫師蕭捷健在臉書發文提醒，精緻澱粉和糖就如同「披著糖衣的墮落天使」，穿著低脂的無害外衣，在體內偷偷搞破壞，吃多不只會損傷血管內壁保護膜，還會引來膽固醇的「長期停駐」。

血管堵塞不一定是吃太油！醫揭「2糖衣砲彈」幾乎每天都在吃

不同油品有不同的烹飪方式，溫度過高時可能產生反式脂肪。 (圖/擷取自臉書@減重醫師 蕭捷健)

統合分析研究指出，在飲食中用精製澱粉和糖來替代飽和脂肪，並不會降低心臟病發作的風險，而是會使人體產生胰島素阻抗，進一步提高三酸甘油酯，讓血管發炎更嚴重、內皮更脆弱。想要修復血管，可以多攝取深海魚油(Omega-3) ；在煮飯時多以橄欖油、酪梨油取代大豆油。不過，只要選對適當的攝取時間，就能使精緻澱粉精準對人體產生正向效果，例如在運動前後吃精製澱粉，會讓肌肉修復、成長，血糖也相對穩定。油、糖、精緻澱粉不是不好，而是「吃什麼」、「怎麼吃」才更重要。

