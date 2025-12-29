「吃油就脹氣」恐是脂肪肝警訊 醫揭膽汁酸失衡關鍵

許多民眾攝取油脂後出現腹脹、悶痛等不適症狀，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這並非單純的消化功能退化，而是膽汁酸比例失衡所致，更可能是脂肪肝形成前的重要警訊。他建議透過調整飲食作息，讓身體重新學會正確代謝油脂。

許多民眾攝取油脂後出現腹脹、悶痛等不適症狀。 （示意圖／Pixabay）

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」表示，門診中經常遇到病患反映「我真的不敢吃油，一吃就脹、悶、整個下午都不對勁」。從基因與分子醫學角度分析，這類油脂不耐的現象，核心問題在於膽汁酸的比例與型態出現異常，而非腸胃功能衰退。

肝臟製造的膽汁儲存於膽囊，用餐後會進入腸道協助處理油脂。張家銘說明，膽汁並非單一物質，而是混合配方，其中膽汁酸的比例與型態才是決定油脂代謝效能的關鍵。這解釋了為何有些人膽囊切除後仍能適應正常生活，有些人膽囊健全卻一吃油就感到不適。

根據2025年發表於《Frontiers in Pharmacology》的綜論研究顯示，非酒精性脂肪肝的核心病理機制之一，正是膽汁酸合成失衡、腸肝循環受損，以及毒性膽汁酸比例上升，進而引發慢性發炎與肝纖維化。

油脂不耐者在空腹時直接攝取油脂最容易不適，可先食用纖維或蛋白質，再讓油脂慢慢進入體內，使膽汁酸能正常反應。 （示意圖／Pixabay）

張家銘進一步指出，在分子醫學領域中，膽汁酸的角色早已超越消化功能。它能啟動法尼醇X受體與G蛋白偶聯膽汁酸受體，直接影響脂肪代謝、胰島素敏感度與發炎反應。當膽汁酸訊號系統紊亂時，油脂就會從能量來源轉變為身體負擔。

當膽汁酸比例失衡，身體會出現防禦機制，產生腹脹、悶痛、嗜睡及反應遲緩等症狀。張家銘根據臨床經驗表示，油脂不耐的症狀往往比肝指數異常、超音波影像變化提早好幾年出現，這代表脂肪肝並非突然形成，而是從膽汁酸失衡開始逐漸累積。

針對如何讓膽汁酸回歸正常，張家銘提出三項調整建議。首先，膽汁酸的分泌與回收和生理時鐘高度相關，建議固定三餐時間、避免太晚進食、不要整天零食不斷。油脂不耐者在空腹時直接攝取油脂最容易不適，可先食用纖維或蛋白質，再讓油脂慢慢進入體內，使膽汁酸能正常反應。

其次，膽汁酸進入腸道後會被腸道菌再加工，因此飲食應保持多樣性、降低精製糖攝取、避免長期單一飲食模式。當腸道菌相穩定，膽汁酸毒性自然下降，油脂不耐的症狀也會跟著減輕。

第三，張家銘強調並非要全面避免油脂攝取。許多人因為不適而採取極端低脂飲食，但完全不給予油脂反而會讓膽汁酸更加混亂。身體需要的是正確的代謝訊號，而非全面關閉油脂處理機制。

張家銘總結，從怕油到會用油是脂肪肝預防的重要轉折點。油脂本身不是敵人，真正的問題是膽汁酸失去平衡。當民眾不再只是害怕油脂，而是學會正確使用油脂，身體就會開始啟動修復機制。

