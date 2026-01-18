吃泡麵加蛋被男友罵「公主病」 全場看傻：有多窮？

不少民眾吃泡麵習慣加顆蛋，不過一名女網友表示，有次前男友看到她煮泡麵加蛋，竟罵她有「公主病」，讓原PO超傻眼，兩人還為此大吵一架。話題曝光引發熱議，大批網友全看傻眼，直呼「是要多窮才覺得加蛋是公主病？」還有一堆人貼出照片，大家吃泡麵不只加蛋，還放了青菜、肉片、海鮮等食材，笑說「煮成這樣算是什麼皇后病嗎？」

一名女網友日前在Threads發文表示，晚上煮泡麵時突然回憶起往事，因為她吃泡麵一定會加蛋，沒想到前男友得知後竟說她有公主病，原PO直言，「如果他現在看到我不只要加蛋，還要加肉片、青菜和2片起司，根本算皇貴妃娘娘病了吧！」

貼文曝光掀起熱議，網友全看傻眼，認為吃泡麵加蛋是最基本的，竟有人會因此吵架，「是要多窮才覺得加蛋是公主病」、「父母讓我們過得跟公主一樣，不需要一個窮酸男人來委屈自己。」

許多人留言酸，「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「公主病跟拜金女的標準到底還能多低」、「拜金女的資格又下修了嗎？」

也有一票網友貼出泡麵的照片，只見餐點除了蛋以外，還有肉片、青菜、貢丸、蝦子等食材，看起來超豐盛，大家紛紛留言自嘲，「我加和牛耶，那我是皇太后病吧」、「煮成這樣算皇后病嗎」、「原來大家都有病，那我就放心了。」

