吃海鮮冒蕁麻疹小心中毒！注意「3種魚」

[NOWnews今日新聞] 大啖海鮮後，出現臉部腫脹，皮膚搔癢，甚至出現蕁麻疹等類似急性過敏的症狀。食藥署提醒，若不是本身對食物過敏，就可能是吃下含有大量「組織胺」的食品而導致食品中毒。以海鮮而言，像是鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組胺酸的魚種，若常溫放太久了，組織胺含量會快速上升。

食藥署提到，組織胺原本就可能少量存在於海鮮、煙燻肉品或發酵食品中，但若保存不當時，其中的組胺酸（Histidine）會被微生物分解，轉化為大量組織胺。

食藥署說，特別像是鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組胺酸的魚種，在常溫下放置太久，組織胺含量就會快速上升。更麻煩的是，組織胺無色無味，無法透過外觀或氣味辨識，即使高溫烹調也無法去除，再加上各種的調味下，組織胺中毒的風險可能更難察覺。

組織胺中毒症狀4小時內發作 食藥署：常冒臉麻、蕁麻疹

組織胺中毒的症狀通常在食用後數分鐘到4個小時內發作，食藥署表示，常見反應包含臉部與口腔泛紅、皮膚搔癢、蕁麻疹、噁心嘔吐、腹痛腹瀉、呼吸困難或臉麻等神經系統症狀，症狀與食物過敏類似，但與體質是否過敏無關，民眾應特別注意。

食藥署提到，避免魚肉產生組織胺，記得選購新鮮且品質優良的海鮮產品及低溫保存，且在魚類捕獲後，應於良好衛生條件下迅速冷藏及冷凍。

另外，食品業者在加工時，應使用新鮮的原料，並在低溫條件下處理，且以自來水清洗去除內臟。食藥署說，購買魚類後儘速食用；若無法立即烹調，應以冷藏或冷凍方式保存。解凍時以低溫方式進行，如放冷藏室，避免反覆退冰再冷凍。

