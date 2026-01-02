吃海鮮後腹瀉、嘔吐又皮膚癢恐已「組織胺中毒」 3種魚保存不當最危險

食藥署呼籲民眾吃海鮮要注意是否新鮮，否則小心組織胺中毒。（示意圖／Pixabay）

適量攝取海鮮能補充營養，但少部分人對特定種類過敏外，有些狀況甚至可能害人「中毒」。近期有民眾食用海鮮出現臉紅、皮膚癢和腹瀉等不適症狀，食藥署指出，可能是「組織胺中毒」所致，並點名3種常見魚類富含組織胺，保存不當再吃下肚，短時間就會有各種中毒症狀。

衛福部食藥署透過官方臉書及官網表示，組織胺是一種可能少量存在於海鮮的天然物質，許多家庭或自助餐常見的鯖魚、鮪魚、鰹魚，都是富含組織胺之魚種。若魚貨保存不當，微生物會將魚肉中的組胺酸分解，快速生成大量組織胺。民眾食用後，通常在幾分鐘到數小時內出現中毒症狀，包括臉部與口腔潮紅、皮膚搔癢，甚至蕁麻疹、嘔吐與腹瀉。

對此，食藥署強調，預防組織胺中毒應牢記下列原則，首先魚類捕撈後，須迅速冷藏或冷凍；在加工過程使用新鮮原料並保持低溫，用自來水清洗去除內臟；民眾購買魚類後應儘快食用，無法立即烹調則需冷藏或冷凍；最後就是魚類進行解凍時，應放置冷藏室慢慢退冰，避免反覆退冰再冷凍。

最後食藥署呼籲，民眾選購海鮮時務必留意新鮮度與保存條件，避免魚肉組織胺含量升高，才能安心享用海鮮，降低中毒風險。

