「吃海鮮挺日本」千人宴一桌3萬 許甫酸何不食肉糜：台灣漁民情何以堪？

民眾黨副秘書長許甫今天（12/7）在臉書貼出一張海報，內容為印太戰略智庫執行長矢板明夫等人發起的「吃海鮮挺日本，台日友好，豪華千人宴」活動，批這種「何不食肉糜」的操作，根本是活在平行世界，如果是踩著自己人的需求去捧別人的場，台灣漁民看了情何以堪？

「吃海鮮挺日本？一桌3萬的『愛國價』誰來買單？」許甫表示，這張海報標榜「台日友好」、「豪華千人宴」，口號喊得震天價響，但仔細一看，一桌要價3萬元，在這張海報背後，三個大大問號不吐不快。

民眾黨副秘書長許甫今在臉書貼出一張海報，內容為印太戰略制度執行長矢板明夫等人發起的「吃海鮮挺日本，台日友好，豪華千人宴」活動，質疑何不食肉糜。摘自許甫臉書

「台灣漁民在哪裡？」許甫說，口口聲聲說要透過吃海鮮展現義氣，但我們是不是忘了，台灣自己的石斑魚、午仔魚也常面臨外銷受阻、價格崩盤？當台灣漁民需要幫忙時，怎麼沒見到這種規模的「千人宴」來認桌？照顧鄰居固然是美德，但如果是踩著自己人的需求去捧別人的場，台灣漁民看了情何以堪？

許甫質疑，「何不食肉糜？」看看時間點：2026年1月6日。這正是農曆年前，台灣老百姓最焦慮的時候：擔心年終獎金有沒有縮水、擔心過年紅包包不包得出來。現在實質薪資負成長，貧富差距越來越大，對很多年輕人或基層員工來說，這桌3萬塊，就是他們整整一個月的薪水，輕輕鬆鬆吃一頓「戰略餐」，卻是辛苦一個月的命。這種「何不食肉糜」的操作，根本是活在平行世界。

許甫也說，收款人是誰？圖片拉大，看看最下面的匯款戶名：「印太戰略研究股份有限公司」，注意到了嗎？收款的不是公益團體，不是基金會，是一家「股份有限公司」，讓人不得不懷疑，這場活動到底是為了日本漁民，還是變成了特定的「愛國產業鏈」？打著外交友好的旗幟，結果錢流進了特定顧問公司的口袋？「挺日本」難道變成一門好生意？「吃海鮮」難道只是掩護金流的華麗藉口？

許甫強調，真正的友好不需要靠奢華宴席來證明。若是真有心，不如把這3萬塊拿去買台灣在地漁獲捐給弱勢團體，照顧自己人，那才叫真正的「台日友好、造福鄉里」。

