吃海鮮注意！「這3款水產品」重金屬超標 巴西蘑菇也被驗出異常

食品藥物管理署完成114年度7-9月抽驗，總計307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。其中「百合-日本(新鮮)」、「澎湖丁香魚」、「海膽」等3件檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理；1件「鮮百合」、1件「百合」、1件「旗魚」及2件「巴西蘑菇」因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處新臺幣15萬元整罰鍰。

廣告 廣告

業者若規避查核或提供不實資料 最高可罰300萬元

食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

違反中央主管機關依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。又依同法第52條第1項第2款規定，不符合依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，其產品及以其為原料之產品，應予沒入銷毀。食藥署將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，倘經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·買海鮮這樣挑避免不新鮮！專家建議「這1類海鮮」最好買活的 冷凍千萬別超過兩星期

·吃海鮮過敏是因為不新鮮？醫驚曝恐怖特點：恐增腎負擔 4種人還是少吃為妙