吃海鮮蕁麻疹小心中毒了 食藥署點名3種魚最危險

吃海鮮過後出現不適症狀要特別當心，衛福部食藥署提醒，若本身沒有對食物過敏，不過吃完海鮮卻出現臉紅、皮膚癢，甚至是蕁麻疹，要小心有可能是「組織胺中毒」。食藥署說明，富含組織胺的魚種包括鯖魚、鮪魚、鰹魚，若保存不當會使魚肉中的組織胺快速上升，吃下肚就會開始產生症狀。

食藥署日前在臉書粉專「食用玩家-食藥署」發文指出，如果吃完海鮮出現臉紅、皮膚癢、甚至蕁麻疹，有可能是「組織胺中毒」。組織胺可能少量存在於海鮮中，尤其鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組織胺的魚種，如果保存不當，在室溫下放太久，組胺酸會被微生物分解，轉化成大量組織胺，魚肉中組織胺含量就會快速上升。

食藥署表示，組織胺過多的魚吃下肚後，短短幾分鐘到幾小時內，就可能出現臉部和口腔發紅、皮膚搔癢、嘔吐、腹瀉等症狀。

如何預防組織胺中毒？食藥署提醒民眾牢記幾項原則，魚貨捕撈後要迅速冷藏、冷凍；加工使用新鮮原料，處理過程維持低溫，以自來水清洗去除內臟；魚類買回家最好儘快食用，若無法立即烹調則要冷藏或冷凍保存；解凍時放冷藏室慢慢退冰，且避免反覆退冰再冷凍。

食藥署呼籲民眾，海鮮務必妥善保存，避免魚肉產生組織胺，才能吃得開心、吃得安心。

