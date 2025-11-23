社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導

吃消夜吃出一肚子氣！新北市土城區，有兩名男子與朋友相約吃消夜，兩人喝了點酒，在馬路邊爆發口角，其中一人甚至掏出球棒威脅恐嚇！警方獲報到場，兩人還扭打成一團，場面相當混亂。

一群人在騎樓吵吵鬧鬧，有人因此發生推擠爆發口角，沒想到其中一人掏出球棒，準備朝對方攻擊，兩人吵到一半三角錐還噴飛到馬路，路過的騎士嚇了一跳，想說發生了什麼事情，爭吵聲驚動附近居民報警處理。員警到場，只見兩名男子情緒還很激動，扭打在一塊，其中紅衣男子一度還想衝向員警，一旁的友人連忙拉住他，才沒有爆發二次衝突。

吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團

吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）





民視記者馬聖傑：「當時這群人喝完酒之後，其中兩人，就在這個十字路口打了起來，甚至連三角錐都成了攻擊武器。」

事發就在新北市土城區，22號凌晨點多，雙方為何打了起來？39歲的周姓男子，與20歲的林姓男子，兩人本來就是朋友，當天與一群朋友相約吃消夜，結果酒喝多了兩人莫名爆發口角，林姓男子一氣下掏出球棒恐嚇，兩人拉扯下都被球棒打到頭，





吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團

吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）





金城派出所副所長江燦修：「警方到場後在場人等帶返所釐清，全案依社會秩序維護法偵辦。」

雖然兩人酒醒後互不提告，只是看在一旁的朋友眼中非常鬧，好好的吃頓宵夜，最後鬧到進警局。

