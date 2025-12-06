吃港式餐廳「5人食物中毒」 2歲童燒到40度「腹瀉脫水」

台中一間知名港式餐廳，疑似發生食物中毒事件。（圖／翻攝自業者臉書）





台中一間知名港式餐廳，疑似發生食物中毒事件，消費者指控，當時一行7人，有五人吃了餐廳的蛋料理後，就出現拉肚子發燒症狀，其中他兩歲的兒子更是嚴重脫水，燒到將近40度，事後連絡餐廳甚至不讀不回。

男童躺在床上，眉頭緊皺，大口大口喘著氣，這難受的模樣，令媽媽實在好心疼，好端端的孩子怎麼變這樣，男童媽媽控訴，自己和家人11／6，前往台中一間知名港式餐廳用餐，卻沒想到同行其中5人，隔天就開始出現，腹瀉、發燒症狀，其中2歲兒子，更是拉到脫水燒到40度，隨後送醫檢驗，證實是沙門氏菌感染，家屬懷疑是蛋料理出問題，事後男童媽媽，通報衛生局前往稽查，但餐廳卻沒有提供任何補償方案。

消費者指控餐廳不斷搪塞說要等鑑驗報告，甚至用盡各種方法連絡，都不讀不回，而也因為是在是發五天後才確認是沙門氏菌感染。

衛生局稽查早已驗不出感染源，檢驗結果呈現陰性，雖然現在孩子恢復健康，但媽媽還是希望這家知名港式餐廳能出面負責，別在有下一位無辜客人受害。

