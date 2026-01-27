吃滷味夾青菜更健康？營養師揭「1地雷」卡超多浮油 黃金搭配法曝光

不少民眾在選擇滷味時，往往只關注熱量或聽信「多吃蔬菜較健康」的說法，卻忽略食材本身的特性。（示意圖／翻攝自photoAC）

不少民眾在選擇滷味時，往往只關注熱量或聽信「多吃蔬菜較健康」的說法，卻忽略食材本身的特性。營養師曾建銘指出，真正影響滷味熱量與油脂攝取的關鍵，並非單純的卡路里數字，而是食材的「物理結構」，有些食物因結構關係特別容易吸附油脂，才是隱形發胖的原因。

曾建銘在臉書粉專表示，許多人習慣在滷味中夾取大量葉菜類，認為有助於均衡飲食，但像大陸妹、空心菜等葉菜，在汆燙後結構鬆散、表面起皺，反而容易吸附滷湯中的浮油，攝取到的油脂可能超出想像。他建議，選擇表面光滑、結構緊實的蔬菜較為理想，例如白蘿蔔、杏鮑菇、木耳、海帶及筊白筍，不僅能入味，也較不易沾附多餘油脂。

廣告 廣告

在蛋白質選擇方面，曾建銘提醒，並非所有內臟都不健康，關鍵在於其原本的生理功能，像是大腸、粉腸等部位本身即與油脂運輸有關，脂肪含量較高；而炸豆包、蘭花干因內部呈蜂窩狀結構，進入滷湯後容易吸滿油脂。相對之下，雞胗、豬心、嘴邊肉等屬於高密度肌肉組織，脂肪含量較低，是較佳選擇；豆製品則以密度高的大豆干較為合適。

此外，滷味的隱藏風險常來自起鍋後額外添加的醬料。曾建銘指出，醬油膏與香油不僅增加油脂，也可能導致鈉攝取過高，隔天出現水腫情形。他建議民眾可要求醬汁分開，僅添加蔥、蒜或辣椒提味。

曾建銘也提出「滷味2：1：1」搭配原則，建議以兩份不易吸油的蔬菜、一份高蛋白食材及一份原型澱粉，如玉米或芋頭，取代高油加工麵類，有助於兼顧口感與健康。

（圖／翻攝自臉書，吃對營養所｜建銘營養師）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情

遺贈稅法大翻修！告別「拿上億房的不繳稅」 沒拿的扛龐大遺產稅荒謬