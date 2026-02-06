吃漢堡破三百？漢堡王漲價衝擊「平價印象」 四層牛堡組合成最貴選項

漢堡王自2月10日起調漲A、B套餐價格，單價最高組合達364元，成為目前最貴速食選項之一。（示意圖／報系資料照）

漢堡王宣布自2026年2月10日起調整部分套餐價格，主要因應近年來原物料成本及人事支出上漲壓力。此次調整僅針對套餐價格進行微幅調漲，單點品項則維持不變。其中，A、B兩款升級套餐價格皆上調10元，C套餐則將全面停售。此舉使得部分高價組合價格突破三百元大關，引發部分消費者關注速食價格日益接近正餐水準。

舉例而言，最受歡迎的華鱈魚堡或經典脆雞堡搭配A套餐的組合價格，將從原先的119元調整為129元；而高單價的四層牛無麵包堡搭配B套餐組合價格，則將從354元上調至364元，成為目前店內最昂貴的選擇。

針對外界對價格調整的疑慮，漢堡王表示，仍會致力維持產品品質與顧客體驗，同時預告2026年將持續拓點，以桃園以北為主要展店區域，預計新開10家門市。

漢堡王2026年2月10日起調漲重點整理：

套餐調漲項目

A套餐（薯條＋飲料） 原價：45元 → 調漲後：55元（＋10元）

B套餐（4塊雞塊＋飲料） 原價：55元 → 調漲後：65元（＋10元）

C套餐（勁濃起司薯＋飲料）全面停賣，不再提供

調漲後價格舉例

華鱈魚堡／經典脆雞堡（單點74元）＋A套餐 原組合價：119元 → 調整後：129元（＋10元）

四層牛無麵包堡（單點299元）＋B套餐 原組合價：354元 → 調整後：364元（＋10元）為目前店內最貴套餐組合

未調漲項目

單點漢堡、點心、飲料類價格維持不變

此次調漲也引發不少消費者討論。有顧客指出，當套餐價格逼近或超過百元時，速食的「高CP值」印象開始鬆動。尤其像四層牛堡這類搭配套餐後高達364元的選擇，價格已接近許多簡餐、早午餐品牌的定價，有可能影響消費者對高價品項的接受度。

雖然本次並未調整單點價格，但實務上多數消費者購買速食時仍以套餐為主要選擇，加價後的「一餐支出總額」上升感受明顯。此外，也有網友表示，若品牌未同步推出促銷活動或會員優惠，恐難以穩定原有客群。面對競爭激烈的速食市場，如何在提價與維持客源之間取得平衡，將是品牌下一階段營運的挑戰。

