吃火鍋別忘了蘿蔔泥！營養師曝「葉類」類黃酮是根部4倍

冬季天氣寒冷，吃火鍋時最好搭配白蘿蔔泥，因為火鍋常見的高麗菜等十字花科蔬菜，其芥子酵素會因長時間烹煮而減少活性，而生的白蘿蔔正好能彌補營養缺口。

為了補足營養缺口，老辜表示自己在享用火鍋時會特意搭配一些生白蘿蔔泥。（圖／Photo AC）

營養師老辜在其粉絲專頁「老辜營養與科學」中詳細解釋，火鍋中的高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜含有硫代葡萄糖苷，這些物質需要芥子酵素的協助才能轉化為具抗氧化與解毒能力的異硫氰酸酯，例如蘿蔔硫素。然而，這些蔬菜在長時間煮沸過程中，芥子酵素會逐漸失去活性，導致營養價值降低。

為了補足這個營養缺口，老辜表示自己在享用火鍋時會特意搭配一些生白蘿蔔泥。因為生的白蘿蔔保有豐富的活性芥子酵素，能幫助那些在久煮蔬菜中仍存在的少量硫代葡萄糖苷重新獲得轉化成蘿蔔硫素的機會，同時也能喚醒蔬菜的抗發炎、抗氧化與解毒功能。

高敏敏指出蘿蔔葉的總多酚含量比蘿蔔本身高出2倍，類黃酮含量更是高出蘿蔔4倍。（圖／Photo AC）

營養師高敏敏在其粉絲專頁分享，白蘿蔔富含多種生物活性物質，包括蘿蔔硫素、吲哚、硫代葡萄糖苷等，這些成分能有效降低身體發炎反應、預防癌症並保護肝臟。高敏敏特別強調，蘿蔔葉的營養價值不容忽視，與蘿蔔本身相比，每100公克的蘿蔔葉含有更高的鈣質和維生素C。

更值得注意的是，高敏敏指出蘿蔔葉的總多酚含量比蘿蔔本身高出2倍，類黃酮含量更是高出蘿蔔4倍，這些成分都具有顯著的抗發炎效果。因此，在處理白蘿蔔時，葉子部分也應妥善利用，不應隨意丟棄，以充分獲取其中的營養價值。

