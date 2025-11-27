吃火鍋別忘了蘿蔔泥！營養師曝「葉類」類黃酮是根部4倍
冬季天氣寒冷，吃火鍋時最好搭配白蘿蔔泥，因為火鍋常見的高麗菜等十字花科蔬菜，其芥子酵素會因長時間烹煮而減少活性，而生的白蘿蔔正好能彌補營養缺口。
營養師老辜在其粉絲專頁「老辜營養與科學」中詳細解釋，火鍋中的高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜含有硫代葡萄糖苷，這些物質需要芥子酵素的協助才能轉化為具抗氧化與解毒能力的異硫氰酸酯，例如蘿蔔硫素。然而，這些蔬菜在長時間煮沸過程中，芥子酵素會逐漸失去活性，導致營養價值降低。
為了補足這個營養缺口，老辜表示自己在享用火鍋時會特意搭配一些生白蘿蔔泥。因為生的白蘿蔔保有豐富的活性芥子酵素，能幫助那些在久煮蔬菜中仍存在的少量硫代葡萄糖苷重新獲得轉化成蘿蔔硫素的機會，同時也能喚醒蔬菜的抗發炎、抗氧化與解毒功能。
營養師高敏敏在其粉絲專頁分享，白蘿蔔富含多種生物活性物質，包括蘿蔔硫素、吲哚、硫代葡萄糖苷等，這些成分能有效降低身體發炎反應、預防癌症並保護肝臟。高敏敏特別強調，蘿蔔葉的營養價值不容忽視，與蘿蔔本身相比，每100公克的蘿蔔葉含有更高的鈣質和維生素C。
更值得注意的是，高敏敏指出蘿蔔葉的總多酚含量比蘿蔔本身高出2倍，類黃酮含量更是高出蘿蔔4倍，這些成分都具有顯著的抗發炎效果。因此，在處理白蘿蔔時，葉子部分也應妥善利用，不應隨意丟棄，以充分獲取其中的營養價值。
延伸閱讀
創歷史新低！每名女性平均僅生0.86名孩子 醫：凍卵潮救不了少子化！
台中東海、大甲火化場啟用AI判煙 砸百萬強化空品監控
被梁文傑打臉崩潰了？王義川槓上再喊「台灣國」 記者追問竟遭嗆聲
其他人也在看
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 3 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 5 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 7 小時前
蘇丹紅易鑽入皮膚「尤其愛臉」 專家教自救...解毒３招必學
台灣食藥署日前驗出化妝品含有禁用的蘇丹紅（蘇丹色素4號），問題原料已流入14家業者，相關產品已全數下架停售。許多民眾關心，為何擦在臉上的化妝品會被吸收進入體內？接觸蘇丹紅後又該如何排出體外？中天新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 7 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
心情差、沒動力？小心大腦少了快樂原料 權威醫曝光影響情緒三大營養素
「我們的快樂，不只是心理問題，也跟每天吃什麼有關！」我國基因權威張家銘醫師表示，有許多民眾常會覺得每天提不起勁，甚至沒什麼動力，什麼事都不想做，第一直覺會想：「我是不是得了憂鬱症？」但醫師指出，其實有個常被忽略的關鍵，那就是飲食。張家銘醫師進一步解釋，若飲食出了問題，那大腦根本就沒有快樂原料可用，近年研究顯示，營養攝取與大腦神經傳導物質的平衡密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 1 天前
國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛
現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
酪梨、核桃是優質油脂來源！不吃油易老化且增膽結石風險
許多人為了減肥而完全不敢攝取油脂，但無毒教母譚敦慈表示，油脂是身體必須營養素，不可以無油飲食，建議可攝取酪梨、堅果等優質油脂，並提醒「不要不吃油，這樣會老很快，還會精神不好與增加膽結石風險。」中天新聞網 ・ 2 小時前
抗老、美白都靠它！維生素C＋E是最佳保養拍檔
想要皮膚透亮、延緩老化，其實不一定要靠昂貴保養品。許多研究證實，從日常飲食攝取足量的抗氧化營養，可以幫助皮膚對抗紫外線、減少黑斑生成、促進修復，甚至維持身體年輕的生理機能。其中，維生素C與維生素E更被稱為「黃金保養組合」，有效幫助肌膚抵禦外力傷害、維持彈性與光澤。 維生素C：促進膠原蛋白、美白、防曬的平民級美顏聖品 維生素C能促進膠原蛋白生成，提高皮膚對紫外線的保護力，也能美白、淡化黑斑與雀斑。此外，它能加速傷口癒合、促進免疫力並強健骨骼，可說是身體內外都不可或缺的重要營養。 富含維生素C的食物：深綠色、黃色及紅色蔬果都含量豐富，例如：菠菜、青椒、紅椒、黃椒、奇異果、柑橘、檸檬、番茄。 維生素E：強效抗氧化、延緩細胞老化，維持肌膚彈性 維生素E具有強大的抗氧化能力，能抑制體內「過氧化脂質」的產生，而這些脂質正與老化、動脈硬化與癌症等有關。補充維生素E能延緩皮膚細胞衰老、讓膚質更有彈性、減少皺紋，也能強化身體細胞對自由基的抵抗力。 富含維生素E的食物：小麥胚芽油、大豆油、橄欖油、玉米油、全穀類、堅果、蛋黃。 （本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： .常春月刊 ・ 1 天前
寒流來襲 中醫師用「七寶藥燉排骨」保養心血管
許名鈞／彰化馬光中醫診所院長每當冬天來臨，氣溫下降，男女老少都有可能出現手腳冰冷、倦怠嗜睡、胸悶心悸等現象，此時因為人體新陳代謝速率下降、血液循環不佳、再加上低溫血管收縮，身體能量傳輸到四肢末梢與微小血管總量降低，就容易發生上述現象，嚴重者可能出現心血管或腦血管疾病。因此除了養成運動習慣與良好的生活作息外，亦可透過食補來調理體質，增加末梢與心、腦血管循環，所以選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。民視健康長照網 ・ 1 天前
不只是色素！蘇丹紅會卡住肝臟代謝 醫師教你4招防隱形毒
你以為鮮紅的食物只是顏色漂亮？小心，它可能正在悄悄傷害你的肝臟！近期蘇丹紅事件再度引起關注，這種非法添加的工業染料不僅讓食物、化妝品「紅得均勻」，更會卡住肝臟代謝，造成膽酸堆積、慢性發炎，甚至增加罹癌風險。基因醫師張家銘分享4招生活防護，降低隱形毒的威脅。鏡報 ・ 5 小時前