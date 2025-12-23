吃火鍋必備！台灣「1蔬菜」進軍國際 過年前狂銷162公噸

記者柯美儀／台北報導

12月起當季鮮採高麗菜將直送新加坡。（圖／農糧署提供）

農業部農糧署表示，國產高麗菜（甘藍）進入盛產期，品質大幅提昇，鮮甜味美，為發展台灣蔬果外銷，該署輔導雲林縣崙東果菜生產合作社、雲林縣北港農產生產合作社及翰岡國際股份有限公司配合貿易商加強海外拓銷，自12月起將當季鮮採高麗菜直送新加坡，預計農曆過年前可出口9櫃（約162公噸），今（23）日辦理出口封櫃儀式，象徵台灣高麗菜新鮮出航，直送海外市場。

農糧署說明，華人飲食文化與台灣相近，甘藍多以熱炒、湯品及火鍋料理為主，台灣秋冬季甘藍主要生產品種「初秋」，是最鮮嫩甜美的品種，具台灣甘藍代表性。此次外銷由產地農民團體落實分級包裝與產地把關，並結合冷鏈與物流管理，確保甘藍於長程運輸後仍能維持新鮮品質，讓新加坡消費者吃得到「最新鮮、最當令」的台灣甘藍。

高麗菜外銷星加坡封櫃儀式。（圖／農糧署提供）

農糧署進一步表示，冬季為國產甘藍品質最佳時節，無論口感、風味，都遠遠超越夏季高山高麗菜，本次出口除新加坡以外，產地農民團體預計還會陸續再出口韓國、美國、日本等國家，透過辦理外銷封櫃記者會，象徵台灣高麗菜出口季正式啟動，不僅展現產地穩定供貨與外銷實力，也有助於分散產銷風險、穩定國內市場。未來將持續輔導產地強化冷鏈技術、拓展外銷通路，讓台灣高麗菜穩定進軍國際市場。

