吃火鍋手腳無力，竟是低血鉀惹禍？醫揪「低血鉀癱瘓症」1情況很危險

天氣轉涼，不少民眾喜歡呼朋引伴吃熱騰騰的火鍋或麻油熱湯暖身，醫生提醒，那具有誘發「急性低血鉀癱瘓症」的高風險，籲民眾適量即可，一旦出現四肢無力，恐怕是低血鉀所致。《優活健康網》特摘此篇由神經內科醫師分享急性低血鉀癱瘓症的原因、症狀與預防。







吃火鍋後突然手腳無力



一名不到30歲的陳男利用假日和朋友打球後相約聚餐大吃一頓，大家閒話家常，高興道別相約下次再聚。豈料，陳男回到家後突然覺得四肢無力，甚至連手指都抬不起來。

廣告 廣告

家屬驚恐於壯男只是吃了火鍋，一度懷疑以為只是抽筋或太過勞累，後來又擔心是中風導致的四肢無力，緊急將陳男送醫。抽血檢查被發現血鉀數值掉到危險值，確診為低血鉀型週期性麻痺。





進補飲食誘發「低血鉀癱瘓症」



博田國際醫院神經內科主任陳琮華表示，以陳男四肢無力的病況而言，一度被家人誤以為是中風，但經抽血檢查是「急性低血鉀癱瘓症」，其核心問題來自神經肌肉細胞的離子通道異常。

醫生指出，當胰島素在短時間內大量上升時，鉀離子會被迅速帶入細胞，使血液中的鉀濃度瞬間下降，肌肉細胞因而「像斷線一樣」收不到神經指令，人在幾分鐘內就會突然感到無力。

特別是民眾大量吃進高碳水與進補飲食，很容易引發此低血鉀癱瘓症。陳琮華說，火鍋、甜食、飲料、精緻澱粉與補湯都會讓胰島素急速飆升，再加上運動後暴食或喝含糖飲料，更容易在短時間內誘發症狀，因此患者往往會在吃完熱食或聚餐後，突然出現「手腳軟趴趴」。





血鉀下降過快恐危及生命



「急性低血鉀癱瘓症」的症狀多半是四肢無力、突然站不穩、手指抓不住東西，嚴重時會影響呼吸肌，使呼吸變得微弱。部分患者雖然意識清楚，但完全失去肌力，容易讓旁人誤以為是情緒昏沉或血壓波動；血鉀如果下降過快，可能造成心律不整，危及生命。醫生提醒應趕快就醫，勿以為小事就在家自行觀察。

一般對於「急性低血鉀癱瘓症」會先補充鉀離子，多數患者能在短時間內恢復肌力。醫生擔心的是，找出每次發作的「誘發模式」，以利患者做生活調整，以遠離類復發風險。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：吃火鍋後突然手腳無力 元兇是急性低血鉀症）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

全身無力走不動，當心「鉀離子」流失！低血鉀「5原因」吃太少也中

瘦身時可以喝火鍋湯嗎？營養師建議選「這2湯頭」：喝湯順序很重要



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為吃火鍋手腳無力，竟是低血鉀惹禍？醫揪「低血鉀癱瘓症」1情況很危險