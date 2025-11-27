吃火鍋看台北101煙火！馬辣跨年場開搶 饗 A Joy、島語參戰

生活中心／賴俊佑報導

馬辣餐飲團位於信義區的新馬辣Plus信義A13店、馬辣信義A19店和椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店共同推出「2026跨年限定場」，12月1日開放電話訂位，限量「煙火席」近距離看台北101煙火連續4年秒殺；饗賓集團饗 A Joy跨年場可感受被101煙火環繞的震撼，11月30日開放訂位，島語2家分店目前11月、12月全滿。

馬辣信義店「煙火席」年年秒殺 椒朋友首次加入跨年場

新馬辣Plus信義A13店、馬辣信義A19店連續4年推出誇年場，今年新開幕的椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza也加入戰局；新馬辣信義A13店、椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店12月1日上午11:00開放跨年場電話訂位，馬辣信義A19店12月1日上午11:30開放跨年場電話訂位。

新馬辣Plus信義A13店「煙火席」位處煙火核心區域，坐擁絕佳跨年視野，透過玻璃落地窗，不僅能俯瞰信義區百萬夜景，還能仰望101大樓全景，是欣賞煙火秀的最佳選擇，連續4年創下電話開線30分鐘完售紀錄。

新馬辣Plus信義A13店依照席位及菜色的不同提供二款方案，分別為「VVIP奢華饗宴_窗邊煙火席」每人2980元+10%，限量16席；「VIP尊爵饗宴」每人2480元+10%，限量84席；餐點均可享用「日本A5和牛無限享、美澳四大和牛/豪華海鮮吃到飽、6公尺潮酒牆無限嗨、哈根達斯/莫凡彼無限吃」，VVIP區席位除可獨享101窗景指定座位外，再加贈鮮甜Q彈的「加勒比海龍蝦半隻」。

今年新開幕的椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza首次加入跨年戰局。(圖／馬辣提供)

馬辣酒牆麻辣鍋信義A19店位居A19商場3樓，下樓便是網友公認煙火最佳觀賞地點的松壽路，緊鄰101大樓，跨年場每位1,880元+10%，席位不分區共150席，豪華食材有「每成人半隻加勒比海龍蝦、美澳極上三和牛/豪華海鮮無限享、6公尺潮酒牆無限嗨、水果/甜點/哈根達斯/莫凡彼人氣冰淇淋無限吃」

椒朋友辛潮麻辣鍋Dream Plaza店則有138席，分二項方案，「澳和龍蝦豪華煙火饗宴」限定20席，雙人套餐5880元起，可至頂樓近距離觀賞101煙火秀，預計將成為信義區跨年新熱點，「澳和龍蝦豪華饗宴」限定118席，二人份套餐3880元起，三人份套餐5820元，每一席均可享受澳洲和牛套餐、加勒比海大龍蝦拼盤、24款調酒飲品無限暢飲、哈根達斯、 GODIVA雪糕無限吃。

饗 A Joy跨年場11月30日開搶，可被台北101跨年煙火包圍！(圖／饗賓集團提供）

饗 A Joy跨年場 可感受被101煙火環繞的震撼

位於台北101大樓86樓、被國際旅客評選為「此生必訪」的全台最高Buffet 饗 A Joy，跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏外，最具話題、提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，為每人 5,280 元，並採電話預約方式提供席位，跨年夜與耶誕節「晚餐一」場次皆為每人 4,880 元，11月30日起開放跨年餐期，目前會員可搶先訂位。

INPARADISE 饗饗、旭集 和食集錦及2025年度鉅獻Buffet品牌URBANPARADISE，3品牌11月30日起開放跨年餐期，饗饗微風信義店與URBANPARADISE 跨年夜現場，分別邀請爵士樂團與民生電氣潮流DJ Ian演出，打造專屬的節慶派對氛圍。

饗泰多松高店於12月31日舉辦「泰Chill派對」活動於當晚21:30入場，於凌晨欣賞101煙火後離場，每人2,188元。12月1日起開放電話與現場訂位。

島語2分店跨年訂位目前已滿。(圖／漢來美食提供)

島語2家分店目前11月、12月全滿

漢來美食旗下超難訂位人氣Buffet島語以及漢來海港，每月1日開放後2個月的訂位，漢來美食表示，目前島語南港、高雄2家分店直到明年1月底的訂位全滿，漢來海港全台聖誕跨年的訂位，目前約5成滿，依據往年狀況這2個節慶的訂位都要到12月才會有比較多人預訂。

