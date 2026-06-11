吃火鍋竟夾出「一大坨擦手紙」！21萬人看傻 築間曬監視器畫面自清

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築間。翻攝自築間幸福聚落臉書



一名網友日前從外送平台訂購築間火鍋台北南門店餐點，未料打開後，竟發現鍋裡有一大坨疑似洗手間專用擦手紙，讓她直呼「太離譜了」、「真的覺得超噁」，將照片曝光在網路上後迅速發酵，引發大批網友關注與討論。不過，店家調閱監視器畫面後強調，餐點製作及打包過程並未發現衛生紙或餐巾紙掉入，事件也因此陷入各說各話的羅生門。

該名網友10日晚間在Threads發文表示，透過外送平台購買築間火鍋餐點，沒想到用餐時竟從鍋內夾出一大坨手撕狀、帶有鋸齒邊緣的紙張，懷疑是擦手紙。她除公開照片佐證外，也對餐點衛生狀況表達擔憂。貼文曝光後迅速累積超過21萬人次瀏覽，不少網友直呼不可思議，質疑異物究竟是在何時、何地混進餐點裡。

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築間台北南門店店長也第一時間到貼文下方留言回應，表示已將事件回報總公司並全力配合調查。店方後續更調閱監視器畫面逐幀檢查備餐及打包過程，強調整個製作流程中並未出現任何衛生紙或餐巾紙。

店長表示，「經過監視器逐幀檢查，確實在餐點的製作和打包過程中並無任何衛生紙或餐巾紙出現，對於您在湯裡發現異物的狀況我們也感到十分震驚。」除了建議消費者向平台申請退款外，店家也表示願意招待當事人至任一分店用餐，希望能表達誠意。

築間餐飲集團官方帳號也進一步說明，品牌門市使用的擦手紙為平口式款式，並非網友照片中所呈現的手撕鋸齒狀紙張。此外，經調閱其他角度監視器畫面，同樣未發現有擦手紙或衛生紙掉入餐點的情況。總公司表示，目前僅能推估從外送員取餐到消費者收到餐點的過程中，可能發生其他意外狀況，並真摯希望能取得消費者諒解，或委由第三方機構立案調查，以釐清真相並避免爭議持續擴大。

不過，面對外界質疑，原PO則強調自己絕無自導自演或刻意抹黑店家。她表示，若真是為了騙取退款，「退費也已經拿到了，沒必要發文」，並指出辦公室同事皆可作證事發經過，希望外界不要將事件簡化為惡意爆料。

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