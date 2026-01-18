吃火鍋驚見蟑螂鍋邊爬 業者致歉：全面加強清消

台北市 / 綜合報導

冬天是吃火鍋的旺季，但是這一鍋恐怕讓人食慾全消。有民眾到台北市西門町一間連鎖火鍋店用餐，卻發現鍋邊有多隻小蟑螂。對此業者出面致歉，說明店內前一天，進行了環境消毒，才會導致蟑螂竄出，未來會加強清消。台北市衛生局也表示，接下來將會派員前往稽查。

冬季吃火鍋暖暖身體，但畫面上這鍋怎麼好像不太對，好多隻小蟑螂在鍋邊跑來跑去，讓民眾嚇壞了飯當場吃不下，當事民眾說：「當下當然是沒什麼胃口了，抬頭看就是大概45隻小蟑螂，在鍋邊這樣爬，經常在換鍋子怎麼會那麼多小蟑螂。」

事情發生在昨(17)日，西門町一間連鎖火鍋店，民眾驚見蟑螂滿桌爬雖然業者協助換鍋，也贈送兩盤肉品，但他還是覺得心裡怕怕的，當事民眾說：「發生這種事情當然是，會影響到下次選擇的想法吧。」

實際回到當事現場，業者表示餐廳清理流程，首先處理桌面上的廚餘與垃圾，再來三階段的桌面清潔，水加清潔劑到酒精以及最後的乾抹布擦乾，最後則是酒精擦拭沙發座椅，但為何清潔過程中已經拿起鐵片多次擦拭，還是出現「小強危機」。

連鎖火鍋品牌發言人張妤綾說：「昨天本店進行例行性的環境消毒與病媒防治作業，可能因此引起蟑螂短時間竄出，對於造成顧客用餐的不適與不安，我們致上最深的歉意，當晚現場已立即加強全面清消。」

台北衛生局也表示，對於店家的各方面衛生將派員稽查，如有缺失業者必須限期改善，沒改善則將開罰上限2億元罰鍰，食安問題非同小可，餐飲業者如何落實環境整潔，也關乎品牌形象與責任。

