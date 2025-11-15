吃火鍋30年沒發現！「撈清湯靠1動作」爽分湯料 全網驚呆：從沒想過

記者李育道／台北報導

一名網友進日就分享吃小火鍋「撈清湯」秘訣，只要2步驟就能瞬間分離湯與料。（示意圖／資料照）

社群平台Threads近來成為許多年輕人分享生活小祕訣的基地，常常一則看似平凡的技巧就能引發瘋傳。一名網友進日就分享吃小火鍋「撈清湯」秘訣，只要2步驟就能瞬間分離湯與料，掀起大批網友震驚直呼「原來能這樣用」。

原PO在Threads指出，女友吃火鍋時突然好奇，既然有只撈料不撈湯的工具，那有沒有只撈湯不撈料的？他於是示範自己常用的方法，把漏勺疊在湯勺上一起舀，再輕輕移開漏勺，湯底就能完美呈現。文中他忍不住詢問「真的很多人不知道可以這樣用嗎？」

這招撈清湯方式立刻掀起熱烈討論，留言區湧入大量網友驚呼「拜脆所賜，台灣人吃火鍋越來越強」、「從沒想過」、「真的不知道欸」、「欸聰明耶！！！！在看到你示範之前確實沒這樣想過」、「30多歲第一次知道」。

不少人也把這技巧與日前暴紅的「高麗菜煮蛋」並列為火鍋界革命性的小撇步，稱讚是「生活智慧王」。

先前同樣在Threads掀起熱潮的「高麗菜煮蛋」技巧，只要將大片高麗菜葉鋪在湯面，再把蛋打在上方，就能煮出外型完整、湯底不混濁的半熟蛋，不少火鍋店業者看了也認同「真的不黏鍋、還省洗湯勺」。原PO當時表示，高麗菜葉就像「天然湯勺」，能托住蛋讓蛋白不會漂散，貼文瞬間爆紅，原PO後來甚至推出「高麗菜蛋造型手工皂」，自嘲專長好像逐漸變成「煮菜葉蛋」，讓網友笑翻。

