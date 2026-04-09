吃火雞肉飯找蔡壁如接黨主席？柯文哲還原對話：沒有那回事啦

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲出席【讓新北更有型】黃國昌競選影片發布暨 0411 新北誓師大會 記者會（圖／翻攝畫面）

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院一審判17年、褫奪公權6年，有媒體報導，因民眾黨現任主席黃國昌也涉司法風波，傳出柯文哲憂心黃國昌也挨刀，故3月31日在嘉義市陪同市長參選人張啓楷掃街時，要同桌用餐的蔡壁如「暖身」隨時接棒黨主席。對此，柯文哲今（9日）受訪直言，「沒有那回事啦！」

柯文哲今日受訪時表示，昨天看到那新聞就覺得，媒體已經變成製造業，而不是新聞業，還好到哪裡都有網路直播，「我吃雞肉飯時候，唯一跟蔡壁如講的一句話是問她『妳怎麼會出現在這裡』，結果在媒體上看到說，我跟蔡壁如討論備位接黨主席，天啊！現在媒體真可怕，真的變製造業，不是什麼新聞，沒有那回事啦！」柯文哲也笑說，還好有影音有真相，要是沒有直播，媒體亂寫他都不知道怎麼回答，還好有直播。

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