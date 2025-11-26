吃烏魚季節來了! 醬燒烏魚膘超下飯 "烏魚腱"外酥內嫩

南部中心／林樹銘、張可倫 高雄市報導

烏魚季節到來，高雄海產餐廳已經開始推出烏魚料理，不只有常見的烤烏魚子，還有醬燒烏魚膘、酥炸烏魚腱，以及用烏魚肉熬煮的米粉湯，濃郁又暖身，店家把整隻烏魚都拿來料理，也讓民眾吃得超滿足。





吃烏魚季節來了！ 「醬燒烏魚膘」超下飯、「烏魚腱」外酥內嫩

烏魚子沾上酒，大火烘烤出油脂，表面呈現金黃色。（圖／民視新聞）









煎炸過的烏魚膘，放入加了老薑和麻油的鍋中醬燒，再用蒜苗提味。餐廳廚師阿良師：「表面沒有煎過它會爛掉，薑片跟麻油是主要的味道。」

一道香噴噴烏魚膘料理起鍋，鹹香滋味，超下飯，成為最應景的季節料理。最經典的烏魚子，沾上酒，大火烘烤出油脂，表面金黃色，卻依舊口感Q彈，店家切成好幾大塊，超豪邁。還有烏魚腱下鍋油炸，外酥內嫩，撒上椒鹽，另外烏魚米粉，加進酥酥脆脆的烏魚肉，美味又暖身，一端上桌，客人早就已經等不及。





一整隻烏魚煮成烏魚米粉。（圖／民視新聞）









民眾：「烏魚子跟烏魚膘吃來真的讚，不怕人吃，烏魚子是切塊的，不是切片的，所以那個口感特別特別的好吃。」又到了吃烏魚的季節，海產餐廳人潮滿滿，店家把整隻新鮮烏魚都拿來料理。

餐廳廚師阿良師：「烏魚整隻下去做米粉，或者說烏魚的肉下去煮麻油，烏魚腱也可以做清炒的，可以做三杯。」氣溫下降，隨著烏魚陸續捕獲，大家最期待的烏魚季節，民眾吃的開心，享受秋冬的專屬美味。

