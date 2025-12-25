吃爆台灣！日大胃女王Angela佐藤點名高雄「怪怪美食」：什麼鬼啦超想去

記者陳宣如／綜合報導

日本知名大胃女王「Angela佐藤」再度啟程來台！今年已滿50歲的她，胃口與行動力依舊驚人，近日她在社群平台曬出於羽田機場登機的照片，透露為了搭乘早班飛機，幾乎徹夜未眠，還忍不住吐槽自己是「一個人自嗨的50歲（笑死）」。她表示，雖然相當疲憊，但想到即將前往最愛的台灣，疲勞瞬間拋諸腦後，更預告這回除了「夜市、台灣名菜、吃到飽」必吃，還想挑戰一項在高雄的「怪怪美食」，讓網友相當期待。

廣告 廣告

日本大胃女王Angela佐藤結束節目拍攝工作後，搭乘早班飛機到台灣。（圖／翻攝自アンジェラ佐藤-砂糖 臉書）

Angela佐藤21日凌晨現身羽田機場，發文表示雖然熬夜讓她疲憊又有點昏沉，但一想到要去最愛的台灣，就覺得「怎麼能因為累就退縮呢！」興奮透露這次來台將停留整整10晚，行程相當充裕，並列出心中「必吃清單」：夜市、台灣名菜與吃到飽三大項目，還強調「不接受反駁」準備大吃一場。

除了必吃美食，Angela佐藤也對台灣特色店家充滿興趣，包括貓咪咖啡廳、Cosplay咖啡廳等「怪怪又好玩」的地方，全都想去看一看。其中最引發討論的，是她點名想挑戰的「蜂蜜長崎蛋糕炒飯」，Angela佐藤直呼「到底什麼鬼啦，超想去」，讓不少網友笑翻，熱心粉絲也替她查出該店位於高雄，紛紛留言祝福她能順利朝聖。

日本大胃女王「Angela佐藤」經常在社群平台分享自己相當喜歡台灣。（圖／翻攝自アンジェラ佐藤-砂糖 臉書）

性格爽朗的Angela佐藤分享，這次還打算嘗試「超隨興玩法」，不事先查目的地，直接搭上公車，在完全陌生的地方下車亂晃，並自嘲迷路機率高達100%。她上個月才剛來台灣，當時品嚐台南知名小吃「棺材板」，對其外型與名字印象深刻，笑稱外皮酥脆、內餡香滑，「又怪又好吃」，甚至開玩笑表示，未來想挑戰「等身大的棺材板」，但以自己170公分的身高來看，可能吃不完。

Angela佐藤表示「夜市、台灣名菜、吃到飽」是絕對必吃美食。（圖／翻攝自アンジェラ佐藤-砂糖 臉書）

Angela佐藤也提到，先前曾與旅居台灣的日籍YouTuber「Iku老師」合作拍片介紹台灣美食，對台灣的人情味留下深刻印象。她坦言自己在台灣的朋友不算多，希望藉由這次長時間停留，能多認識新朋友，甚至立下「交到100個朋友」的目標。

Angela佐藤在台灣吃「巨大魯肉飯」。（圖／翻攝自アンジェラ佐藤-砂糖 臉書）

順利抵達台灣後，Angela佐藤也持續跟粉絲分享前一天體驗了哪些特別的台灣美食，像是22日在迪化街吃的午餐是「五郎套餐」，裡面有東京電視台《孤獨的美食家》台灣篇介紹過的「永樂擔仔麵」的雞肉飯以及五種小菜，她大讚「雞肉飯的雞肉軟嫩、清爽，搭配帶點油膩的醬汁，好好吃」；23日前往台中拍攝的她，則吃了「巨大魯肉飯」，吸引許多粉絲按讚，並祝福她一路吃得開心。

Angela佐藤品嚐的「五郎套餐」，裡面有東京電視台《孤獨的美食家》台灣篇介紹過的「永樂擔仔麵」的雞肉飯以及五種小菜。（圖／翻攝自アンジェラ佐藤-砂糖 臉書）

更多三立新聞網報導

旅遊大洗牌？他驚見日客不來台狂去「這1國」 眾人揭3大殘酷真相

正妹大胃王遭詐騙！存款被挖空吃廚餘度日 苦攢萬元學費全變泡影

花火節拍照洩姦情？大胃王女神遭疑外遇網紅攝影師 本人道歉了

日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了

