吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。
據衛生福利部112年死因統計顯示，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位（每10萬人26.4人）；平均每6位熟齡者就有1人曾在過去一年內跌倒。看似微不足道的小摔跌，可能引發骨折、腦出血、失能，甚至長期臥床，對長者身心與家庭照護皆是沈重負擔。
營養攝取不均，恐釀「早餐蛋白赤字」
新竹臺大分院老年醫學部主任醫師賴秀昀指出，肌少症已被世界衛生組織視為高齡健康的重要議題，直接影響長者跌倒、行動力與失能風險。但臨床觀察發現，不少長者在就診時已出現明顯肌力不足，卻未意識到與飲食習慣相關。
新竹臺大分院分享案例，有一位72歲阿姨習慣早餐吃稀飯配醬瓜，認為清淡即健康；但她近年卻感到走路不穩、上下樓梯困難，甚至曾在浴室滑倒。醫師評估後發現她肌肉量不足，屬於肌少症高風險族群；建議早餐加入豆漿、雞蛋與蔬菜，並搭配彈力帶運動，3個月後肌肉量與平衡感明顯改善，行走更穩健。
新竹臺大分院營養室主任鄭千惠表示，雖然大眾已普遍認知蛋白質的重要性，卻常忘了「三餐平均分配蛋白質」的規則，尤其早餐最容易被輕忽。她建議，早餐至少應攝取2份蛋白質（約14公克），如一杯200毫升的無糖或低糖豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、魚肉、豆類製品等。
此外，日常飲食應搭配富含維生素與礦物質的蔬果，並多攝取含Omega-3脂肪酸的深海魚類。烹調油建議選用初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油等植物油，素食者則可選擇亞麻仁子油補充Omega-3，有助於降低慢性發炎風險。
延伸閱讀：每天早餐1杯豆漿＋2顆蛋！宜蘭名醫「體脂率30→18％、甩肉24公斤」：這樣做擋下糖尿病
依體重攝取蛋白質，分散三餐吃最好
臺北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科醫師劉力幗則笑說，很多人以為自己的蛋白質吃不夠，其實國人的蛋白質攝取是夠的，問題出在「品質」上。譬如早餐只喝牛奶＋1片吐司，午餐是魯肉飯配小菜、油豆腐；到了晚上焦慮蛋白質吃不夠，於是撐著吃完12盎司牛排，「結果身體無法吸收，又讓腎臟很累！」
因此，最好能將一天所需的蛋白質份量分散到三餐中攝取，才能達到最好的利用率。
至於每個人一天到底要吃多少份蛋白質？醫師建議，成人每日蛋白質攝取量為每公斤體重乘以1.1至1.2公克，而一份蛋白質約等於7公克蛋白質，相當於1個雞蛋、1盒牛奶、1杯豆漿或半盒嫩豆腐。
簡單計算方式是：體重(公斤)÷10＋2來估算份數。舉例來說，體重50公斤的人，每天至少要攝取7份以上的蛋白質。
至於蛋白質的來源很多樣，除了雞蛋、牛奶、豆製品之外，可優先選擇海鮮／魚，再來是雞、鴨、鵝、豬、牛、羊。素食者也可以選擇黑豆、南瓜籽、鷹嘴豆、花生、毛豆仁、豌豆、藜麥、青花菜等，這些蔬菜穀豆類，也都含有豐富蛋白質。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
不只翻轉布丁，「翻轉珍奶」也登場！醫示警1杯下肚＝嗑掉2個排骨便當…巧搭「3配料」穩血糖
繳完房貸終於自由了？別急著塗銷！詐騙集團專挑「乾淨房」下手，留著抵押權反成最聰明防詐保護罩
潘迎紫76歲誰相信？練出二頭肌、凍齡養生訣：運動不是為漂亮！醫認證做足這件事「真的不顯老」
其他人也在看
韓國瑜2028再戰總統？謝寒冰認「盧秀燕陷亂流」 示警1情況衝擊藍營布局
在藍綠白積極備戰2026大選之際，2028總統大選也成為焦點話題之一；台灣民意基金會董事長游盈隆5日受訪指出，除了台中市長盧秀燕之外，也不能排除立法院長韓國瑜出戰的可能性，對此媒體人謝寒冰表示，現在談2028言之過早，應該先處理好2026大選、穩紮穩打最重要。謝寒冰在《中天辣晚報》節目中表示，國民黨主席鄭麗文未表態獨尊盧秀燕是正確的、也是一個事實，畢竟距離2......風傳媒 ・ 1 天前
月花百萬包養！太子集團高層超奢華 開遊艇趴「選妃」｜#鏡新聞
檢調持續掃蕩太子集團在台洗錢案，檢調再度收押3名核心幹部，包括太子在台最高幹部王昱棠以及下屬李守禮，而集團奢華生活也曝光，不只舉辦「層峰派對」提供性招待，更讓高層選妃包養，檢方追查還發現，豪宅「和平大苑」管委會還疑似成為內應，協助太子集團滅證，但對此管委會並未出面回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
太子集團在台洗錢遭抄家！王瑞德質疑「1關鍵組織」有無涉入？
論壇中心／綜合報導柬埔寨太子集團董事長陳志涉及跨國洗錢，連台灣都設有空殼公司，估計迄今在台洗錢金額高達45億元，檢警昨日兵分47路搜索相關人等公司及住處，多位高級幹部昨天遭到拘提，陳志的親信天旭公司人資長辜淑雯，遭聲押禁見，檢調也扣押太子集團相關不動產18筆，勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士名車26輛。對此，資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目上質疑「背後是否還有黑道介入？」民視 ・ 1 天前
太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢
社會中心／徐詩詠報導柬埔寨太子集團因在台洗錢不法所得，金額高達45億元。其據點遭檢調單位搜索，並18筆不動產、26輛豪車，但45億非法金流曝光對於該集團而言，似乎無關痛癢。先前太子集團負責人陳志，得知美國也針對自家集團扣押142億美元（約新台幣4400億元）消息後，一邊淡定打牌回應旁人「這都小錢啦」。民視 ・ 4 小時前
我的寶寶被馬桶沖掉了！女星懷孕大血崩痛哭 「驚人下場」曝光
主持人「Sandra」徐有潔2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，懷孕30週的她6日首度坦言懷孕初期曾歷經一場「大血崩」，嚇得當場崩潰痛哭，以為「寶寶被沖掉了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 22 小時前
今年流感H3N2病毒株 傳播力特強
流感持續流行，最近雖然確診人數有減少，但預期12月下旬還會有一波高峰。特別要注意的是，今年流行病毒株是H3N2，和H1N1一樣屬於A型流感，表現狀況卻仍有不同，比較容易發高燒，醫師提醒，流感和感冒...大愛電視 ・ 1 天前
苗可麗爆哭崩潰 失智爸突然做了「媽媽生前最常做的動作」
苗可麗的85歲父親罹患失智症，情緒變化難測。為了照顧父親，她長年奔波於台北、台中兩地。6日出席伊甸基金會「老人照顧服務計畫」起跑記者會時，談起近況。由於今年5月母親在睡夢中驟逝，苗可麗至今仍不確定爸爸是否知道此事，但有天爸爸的一個舉動，讓她當場難忍情緒，衝回房間大哭。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
晚餐想越吃越瘦「別節食、別戒碳水」！ 營養師曝5大地雷：吃錯讓熱量翻倍
想瘦又怕餓？營養師提醒，減重關鍵在於「晚餐吃對」。避開錯誤地雷、選對蛋白質與碳水化合物，不僅能維持高代謝，還能在睡眠中持續燃脂。以下5個關鍵建議，今晚就能開始實踐！姊妹淘 ・ 17 小時前
溫體豬回來了！農業部揭「恢復供應時間」 但這1事仍全面禁止
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布11/6（四）12:00 恢復活豬運載、11/7（五）00:00恢復拍賣、屠宰、屠體運輸！ 維持禁用廚餘養豬 在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」之前，廚餘養豬仍維持禁用，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。此外，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計11/8（六）起，市場開始供應溫體豬！ 恢復豬隻運輸及屠宰 不代表防疫可以鬆懈 非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲豬農朋友及屠宰、運豬、拍賣從業人車，仍要務必落實生物安全，注意環境清潔及消毒。 人吃了感染「非洲豬瘟」的豬肉會如何？ 非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。根據非洲豬瘟資訊專區指出，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。 人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源? 非洲豬瘟病毒能存活於大範圍酸鹼值中，根據研究，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH 3.9～11.5，超過此範圍常春月刊 ・ 1 天前
穀賤傷農！希臘碎米創造新收入
傳統希臘婚禮上，必須向新婚夫婦拋撒大米，秉持著物盡其用的精神，希臘北部有農會將收割或加工過程中受損，原本要被丟棄的碎米，重新包裝，定位為婚禮祝福專用，減少了糧食浪費，也讓碎米發揮剩餘價值。 走出教...大愛電視 ・ 19 小時前
台灣好市多就能買！日本1物爆紅 網友狂讚：可以去搬
台灣好市多就能買！日本1物爆紅 網友狂讚：可以去搬EBC東森新聞 ・ 1 天前
洗菜別再加鹽！譚敦慈揭「最神1招」 蟲卵、農藥全清光
洗菜時最怕沒洗乾淨，尤其縫隙較多的蔬菜。無毒教母譚敦慈提到，清水洗菜最好，而且是流動的水，不建議再加鹽、小蘇打等，反而更容易造成農藥附著，建議以流動水沖洗約12至15分鐘，若清洗花椰菜，可在菜梗中放夾子增加重量，幫助洗得更徹底。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以為很健康其實傷肝！營養師點名「3種食物」最容易吃出脂肪肝 香蕉也中招
肝臟被稱為「沉默的器官」，即使受到一些損傷，也很少會出現自覺症狀。因此，當症狀出現時，往往病情已經進展到一定程度。許多人認為：「我不喝酒，所以肝臟沒問題。」然而，造成肝臟負擔的並不僅僅是酒精。近年來，由於飲食過量與缺乏運動等原因，導致肝臟堆積脂肪、形成「脂肪肝」的人數正在增加。因此，營養師佐藤久美將介紹幾種對肝臟不利的「意外食物」，幫助你檢視自己的攝取頻率，並作為調整飲食習慣的契機。 肝臟容易受損的飲食習慣與高風險食物 1、水果（含罐頭、果汁）．水果含有較多糖分，過量會在肝臟轉化為中性脂肪，增加脂肪肝與肥胖風險。．罐頭水果含糖漿，糖分更高。．果汁（即使100%純果汁）若不控制量，容易攝取過量糖分。▲建議：每日約 200g（如 2 顆橘子），避免以水果取代正餐或蔬菜。 2、甜麵包高熱量、高糖、高脂肪，若當主食吃，會造成肝臟脂肪累積。▲建議：．主食優先選擇吐司、法國麵包等低糖版本。．甜麵包當成偶爾的點心，並在當日增加活動量消耗。 3、油炸食品脂肪含量高，過量會導致脂肪囤積與肝功能下降。▲建議：每週 1-2 次為宜，並搭配清淡飲食。 其他需注意的飲食與飲品 高糖飲料與酒精．酒精：肝臟負責分解常春月刊 ・ 1 天前
郭台銘媽媽過世！享嵩壽100歲 遵從母囑不發訃告、不設靈堂公祭
鴻海創辦人郭台銘今（6）日於社群平台證實，母親郭初永真女士於今日上午8時安祥辭世，享嵩壽100歲。郭台銘表示，將遵從母親的遺願，不發訃告、不設靈堂、也不辦公祭。並於文末署名，「不孝子台銘、台強叩首」。台視新聞網 ・ 1 天前
「廚房3寶」是癌症剋星！營養師揭密：預防胃癌、大腸癌
天氣轉涼，不少人開始進補暖身，常見料理配料包括「蔥、薑、蒜」，都是強大的抗癌三寶。 營養師劉怡里提到，蔥含有礦物質硒及植化素，有助於預防胃癌，提高抗氧化的能力，薑則包括維生素A 、C、β-胡蘿蔔素，提升黏膜健康，蒜富含薑辣素、薑醇，有助於抗發炎、抑制腫瘤生成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚇！ 女持利器揮舞追人 3女學生驚恐逃燒烤店求救
台中市發生有人手持利器，追趕女學生，事情發生在昨(6)日傍晚6點半，三名女學生放學走在路上，遇到44歲黃姓女子，她手持利器靠近女學生，並揮舞利器把女學生嚇壞，女學生拔腿狂奔，逃進附近一間燒烤店求救，店...華視 ・ 2 小時前
詐騙成員開車企圖衝撞緝捕警 開槍嚇阻逮男女2車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲情資顯示，有被害人遭假投資詐騙，而且已約定好面交時間與地點。新北刑大表示，立即安排警力陪同被害人前往，現場同為20歲的張姓男子及許姓女子等，為躲避員警查緝，竟企圖開車衝撞警用公務車。現場員警立即對空警告性射擊1發子彈嚇阻，再利用優勢警力，壓制逮捕2名車手。全案訊後，已於今（7）日移送新北地方檢察...匯流新聞網 ・ 2 小時前
大安肉品市場湧2282頭豬隻拍賣 首拍價每公斤92.4元
全台豬隻禁令解除，大安肉品市場總務課長陳巧婷7日表示，今天拍賣會從上午10時開始，預計拍賣2282頭豬隻，首隻拍賣豬隻重量132.5公斤，每公斤賣出92.4元，較10月18日封關前拍賣會平均價格95.2元，還算正常，另截至今日上午11時50分，共成交629頭豬隻，大於159.6公斤的有31頭，平均重168.6公斤、每公斤單價84.6元。中時新聞網 ・ 3 小時前
檢方公函遭外洩！ 太子集團幹部轉移豪車成羈押鐵證
檢調持續偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，集團首腦陳志在台的資產及黨羽，也陸續被檢警逮捕，但日前檢方前往集團在台北購買的豪宅時，卻一度遭管委會阻擋。北檢火速簽發公函，管委會又把司法文書直接傳給...華視 ・ 1 小時前