吃牛排疑「2人想坐4人桌」遭拒！嘉義男怒推倒女店員 鄰客看不下去參戰

社會中心／嘉義報導

黑衣男不滿店員不提供4人座位，在牛排店發生爭執。（圖／翻攝社會事新聞影音）

沒吃飯先翻桌！嘉義市民族路一間連鎖牛排店日前爆發衝突，一名男子疑似「2人想坐4人桌」，但遭到女店員拒絕突然大動肝火，過程中甚至推了對方，其他顧客看不下去出面制止並報警，雙方互告傷害，警方依規定受理。

男子對著鄰桌跳出來幫忙女店員的客人相當不滿，連著一起咆哮，還說要叫警察。（圖／翻攝社會事新聞影音）

黑衣男和同行女子在牛排店大動肝火，當眾咆哮吼叫，最後拿起電話要叫警察到場解決。原來，2人日前到店內用餐，疑似要求4人座的位子，被女店員以用餐巔峰時間拒絕，因而爆發衝突，黑衣男甚至還動手肘推人，導致女店員重心不穩倒地，連鄰桌客人都看不下去，跳出來幫忙。

男子氣得找店員理論，走經過時還用手肘將她推倒。（圖／翻攝畫面）

「你罵我，我要告你，你罵我，我要告你，我現在報警，沒你的事情，我要報警，要告你」，黑衣男氣到對鄰桌客人大罵，警方接獲報案後依規定受理，嘉義市南門派出所副所長劉弘達表示，因併桌問題，引發顧客與店員發生糾紛，過程中店員遭推倒受傷，全案已依規定受理傷害告訴。

牛排店日前因爲座位爆發糾紛鬧上警局，警方依規定受理。（圖／翻攝畫面）

