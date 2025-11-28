吃瓜群眾愛看併購好戲有了新結果 新新金前三季大戲賺226億

台新新光金控第三季線上法人說明會，整體營運沒有出現混亂、前行不伐穩健。圖／台新金控

新光金控今（28）日公布台新金、新光金合併後前三季成績單。總經理林維俊表示，金控稅後淨利226億元，每股淨值16.47元，稅後盈餘1.3元，年化股東權益報酬率為9.35%。今年更一口氣拿下2025年「台灣併購金鑫獎」的「年度最具代表性併購獎」與「最具影響力併購獎」兩項大獎，台新與新光的整併效益已開始發揮。

台新銀行前三季淨利息收入245億元，年增11.7%；淨利息收益率（NIM）升到1.34%，比上一季再升5個基點，放款規模衝到1.9兆元，年成長約1成。非利收入同樣強勢，手續費收入129億元、年增16.4%，靠的是財富管理穩健成長、信用卡交易熱絡。整體稅後淨利155億元，較去年同期增加10.8%。

廣告 廣告

如果再加入「併入後的新光銀行」（7/24～9/30）的貢獻，台新銀行＋新光銀行前三季合計稅後淨利可達175億元，顯示銀行體系合併後的戰力確實明顯放大。

外界最關心的授信品質也交出漂亮成績單。台新銀行的逾放比僅0.15%，覆蓋率高達819.4%；更教人意外的是，新光銀行的逾放比竟然更低，只剩0.12%，覆蓋率更衝上1062.4%。這代表兩家銀行的放款安全性、備抵水位皆處於相當健康的範圍，市場擔心併購後授信體質會混亂的疑慮也完全沒有發生。

整體來看，台新新光金控的併購效益正在提速。營運規模擴大後，銀行、壽險兩大主力的獲利與體質都同步轉強，讓市場更期待整併後的下一波成長火力。



回到原文

更多鏡報報導

311億一鍵啟動！機器人大聯盟RIA立馬成軍 帶機器人大軍衝進台灣每個場景

不是豪宅每坪也能賣破百萬 新北百萬宅靠蛋黃高樓小宅魔法護盤

新北百萬宅越來越多！ 憑什麼一坪可以賣破百萬？答案超直白