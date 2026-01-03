吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

鹿晗（左起）、林更新、范丞丞等明星遭毀滅性爆料。取自微博



全網吃瓜！1月2日深夜至3日，微博粉絲數10萬的博主司曉迪在個人微博@iamroosie毀滅式爆猛料，拋下一句：「姐30了，所有頂流都睡完了！」點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，甚至PO出和鹿晗的床照；被司曉迪點名都是大咖男神，逼得男星的所屬工作室漏夜闢謠發聲明。

「嘻嘻，姐30了，所有頂流都睡完了！我的人生沒有遺嚕。」司曉迪驚天猛料震撼陸娛，點名男神鹿晗是她「最愛的男人」，還PO出床照，指出照片中男子就是鹿晗。取自微博

「嘻嘻，姐30了，所有頂流都睡完了！我的人生沒有遺嚕。」司曉迪驚天猛料震撼陸娛，點名男神鹿晗是她「最愛的男人」，還PO出床照，指出照片中男子就是鹿晗。網友進一步挖出她疑在抖音曬出和鹿晗在同一個空間的照片，有手上的刺青佐證。

廣告 廣告

司曉迪毀滅式爆料始於2日晚間，先發文怒控演員林更新把她當玩物，曬出多張聊天紀錄，內文包含林更新給她拜年，還一直約她去北京等，證明兩人熟識，她要林更新「我不怕你們任何事，道歉就行。」更直接標記林更新與其工作室，「給我公道。」

司曉迪接著又公開和男星范丞丞等人玩樂喝酒的影片，更透露范丞丞是自己青春時間裡唯一喜歡的男孩。司曉迪未就此打住，又曬疑似與鹿晗的床照，另也點名檀健次、蔡徐坤、黃明昊、周奇、吳亦凡等人，踢爆2022年檀健次和她過夜，衣服還忘在她家。

黃明昊也在這波爆料名單內。取自微博

吃瓜鄉民認為，司曉迪曝光的聊天記錄無時間證明，懷疑相關照片懷疑是AI合成。司曉迪3日也刪除相關指控的貼文，不過，其爆料震撼內地娛樂，被他點名男星的工作室陸續發聲明澄清，相關聲明如下：

林更新工作室：針對各平台不實信息已取證並委託律師處理。如 iamroosie 女士所說患有病症屬實，希望她早日康復、身心健康。祝大家假期快樂！

鹿晗工作室：接連發了兩則聲明。第一則聲明：目前，各平台涉及鹿晗先生的所有不實信息，我方均已依法完成證據固定，並委託律師啟動法律程序，將堅決通過一切法律途徑，追究侵權者責任。第二則聲明：昨夜今晨，針對豆瓣、微博、抖音、小紅書等各大平台上對鹿晗先生私生活的大規模造謠與誹謗，我工作室已委託律師依法固定證據數十條，同時已經進入相關法律程序。

檀健次工作室：近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。請廣大網友理性甄別網路信息，共同維護健康的網路環境。

范丞丞工作室：今日凌晨，某博主再次發布與我司藝人相關的偷拍内容及將不相關素材添油加醋混淆視聽，蓄意引導公眾對其私人關係進行無端揣測，此種行為已嚴重損害藝人名譽。目前，律師團隊已連夜完成證據固定與法律文件起草，一旦達到起訴標準，必將立即啟動法律程序。

黃明昊工作室：今日，在無任何事實支撐、無任何證據鏈條的情況下，某自媒體帳號惡意捏造並傳播關於我司藝人黃明昊先生的不實言論，現嚴正聲明如下：該自媒體帳號發布的關於黃明昊的信息均為毫無事實依據的謠言！此帳號肆意散布虛假內容，已嚴重侵犯黃明昊的名譽權，擾亂網絡傳播秩序，已對藝人聲譽造成不良影響。我司已留存相關證據，將依法追究造謠傳謠者的法律責任。

周奇工作室：針對某網絡用戶對我方藝人周奇先生的不實言論，我方已委託律師團隊取證並採用法律手段維護周奇先生的合法權益，對任何觸犯法律的行為絕不姑息！

更多太報報導

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂