吃甜食必做1動作！譚敦慈曝「穩定血糖」 醫也認證：阻止脂肪堆積
生活中心／朱祖儀報導
不少人怕吃澱粉、甜食，導致血糖劇烈波動。無毒教母譚敦慈就說，自己吃甜食時，總為踮著腳吃，發現血糖不會有太大的波動。減重醫師蕭捷健也說，小腿的比目魚肌是「血糖吸塵器」，可以吸收體內血糖，阻止醣變成脂肪堆積。
蕭捷健在《小宇宙大爆發》節目上表示，若無法避免要吃甜食、攝取澱粉時，其實有方法可以減少傷害，研究發現小腿深層的比目魚肌其實很大，且有調節血糖的功用，能吸收體內血糖，阻止醣類變成脂肪堆積。
蕭捷健表示，使用比目魚肌的運動很簡單，只要踮起腳尖再緩慢放下，維持腳尖離地、腳跟向上的動作感受肌肉緊繃即可，就可以讓比目魚肌徹底收縮再舒張，默默消耗掉血糖，且這個動作即使在辦公室做也不會被發現。
譚敦慈也說，自己不喜歡吃甜食，但偶爾吃甜點或澱粉時，也都是保持腳尖著地的踮腳姿勢，並維持先吃蛋白質、蔬菜再吃澱粉的進食順序，血糖確實不會有太大的波動，自己的糖化血色素也都維持在5.5（正常值在4.0至5.6%之間）。不過若平時不習慣這麼做，很容易就會抽筋，可以改為踮腳再放下的動作。
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