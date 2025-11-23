吃甜點不怕胖！營養師教零罪惡香蕉提拉米蘇

（圖：Canva）

想吃甜點又怕變胖，幾乎是每個女生都有的煩惱！不過營養師孫語霙分享一款人人都能在家 輕鬆完成的「香蕉可可提拉米蘇」，這款甜點沒有額外添加糖，高纖又有營養，且材料在超 市都買得到，不用烤箱、不用技巧，就能滿足甜甜的心，還能跟小腹和平分手！





這杯甜點主角是香蕉＋優格＋高纖燕麥。所需食材超簡單：香蕉1根、鮮奶50ml、藍莓30g、燕麥片20g、希臘優格210g、杏仁果7g、無糖可可粉1大匙，就能開工，忙碌上班族

廣告 廣告

也能隨手完成，想吃甜的時候就自己動手做。





製作方式總共六步：首先，將鮮奶、無糖可可粉與燕麥片攪拌均勻；接著放入冰箱冷藏一個晚上，讓燕麥充份吸收濃濃可可風味。如果等不及，也能用熱水加速軟化。第三步把香蕉切片，準備下一步組合。拿一個透明杯子，依序堆疊燕麥、希臘優格、香蕉片，重複層層堆疊。最後灑上少量可可粉，再放一些香蕉片與堅果裝飾，就能端上桌了。





雖然外觀像提拉米蘇般誘人，但內容物卻充滿對腸道友善的營養。孫語霙指出，香蕉本身富含寡糖，可以協助優格中的好菌在腸道裡繁殖，強化消化道環境，讓排便更順暢。而燕麥蘊含豐富膳食纖維，有助維持良好消化機能。優格提供蛋白質，可可粉則帶來風味，讓整體吃起來有滿足感。





這杯小點既能補充身體所需，也能兼顧美味感受。甜點不一定是身體的負擔，只要選對食材、留意內容，偶爾想吃甜的時候，可以透過自製方式，把營養一起吃進來。