吃生蠔染沙門氏菌 22州有64病例

全國有22個州傳出生蠔遭沙門氏菌感染的病例，至少有64人出現症狀。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)23日表示，正爆發的沙門氏菌(Salmonella)感染疫情，與生蠔有關。

CDC表示，已有22個州共64人，感染同一種沙門氏菌，至少20人住院治療，目前尚未有死亡病例報告。根據調查患者在發病前一周的飲食情況，受訪的27人中，約四分之三的人都說他們吃過生蠔。CDC在新聞稿中提到，與以往生蠔相關的沙門氏菌感染相比，此次住院率高於預期。

CDC與聯邦食品藥物管理局(FDA)正在調查，以確定能否找到生蠔的共同來源。目前尚未發布任何召回通知。CDC建議食用之前先將生牡蠣煮熟，以降低食物中毒的風險。

根據CDC的說法，沙門氏菌是廣泛存在於人類和動物腸道中的細菌，會引發沙門氏菌感染症(salmonellosis)。

聯邦衛生機構表示，民眾可能會因食用受汙染的食物、飲用或接觸受汙染的水、接觸動物、動物糞便或動物生活和遊蕩的地方而感染。

感染後六小時至六天內可能出現症狀，而多數人會在四至七天後康復。症狀包括水樣腹瀉、發燒和胃痙攣，較不常見的症狀包括噁心、嘔吐、頭痛和食慾不振。據CDC稱，在某些情況下，沙門氏菌感染的症狀可能會非常嚴重，如腹瀉持續超過三天且無改善，甚至出現血性腹瀉與持續嘔吐，以至於患者需要住院治療。治療方法包括多喝水以防止脫水，對於出現嚴重腸道疾病的患者，也可能使用止瀉藥或抗生素。

CDC表示，五歲以下兒童、65歲及以上老年人和免疫系統較弱的人，可能容易出現更嚴重的症狀， 因此需要額外治療或住院。

沙門氏菌是食源性疾病的主要原因之一，也是食源性疾病住院和死亡的主要原因之一；但CDC估計，病例報告不足，每30例感染中只有1例被診斷。

