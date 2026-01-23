吃的瘦瘦針來了！消費市場恐全面重塑「航空業竟能年省18億」

美國食品藥物管理局於去年12月核准丹麥製藥巨頭諾和諾德生產的口服GLP-1藥物Wegovy，並在今年初正式上市，象徵減肥治療正式從醫療行為轉向日常用藥。市場分析指出，當藥物從診間走進日常生活，影響的不只是製藥產業，更將重塑整個消費結構、產業成本，甚至改變人們的飲食與移動方式。

無論是諾和諾德或禮來的口服藥，今年都有望「像火箭一樣起飛」，市場也足以同時容納兩大藥廠成長。 （示意圖／Pixabay）

GLP-1是人體內的腸道荷爾蒙，主要負責調節血糖、促進胰島素分泌，並在進食後向大腦傳遞飽足訊號。目前台灣核可用於輔助減重的GLP-1類藥物包含善纖達、週纖達，以及猛健樂，即市場所謂的「瘦瘦針」。這類藥物最初是為治療第二型糖尿病而開發，但在臨床使用過程中發現患者往往伴隨明顯且持續的體重下降，才逐步開啟其在肥胖治療領域的應用。

廣告 廣告

諾和諾德主要競爭對手禮來的GLP-1口服藥orforglipron也即將跟進，預計在未來數月內獲美國核准。Leerink Partners分析師大衛·里辛格(David Risinger)指出，無論是諾和諾德或禮來的口服藥，今年都有望「像火箭一樣起飛」，市場空間也足以同時容納兩大藥廠成長。

口服版本相較於針劑的差異首先體現在使用與支付門檻。以Wegovy口服藥為例，每日服用一次，不需冷藏保存，攜帶與服用的摩擦力更低。在價格上，根據劑量不同，每月約落在149美元至299美元之間，略低於目前多數動輒數百美元的自費針劑，對長期用藥者更具吸引力。

里辛格指出，諾和諾德的Wegovy口服藥因率先上市，初期使用人數成長速度可能較快。但從中長期來看，預期禮來的orforglipron最終銷售表現可能更為亮眼，關鍵在於使用便利性上的差異。諾和諾德的Wegovy口服藥屬於胜肽藥物，患者需在服藥時控制飲水量，並在服藥後等待30分鐘才能進食;相較之下，禮來的orforglipron為小分子藥物，吸收條件較為寬鬆，無需搭配飲食限制，對部分患者而言更貼近日常用藥習慣。

口服版本相較於針劑的差異首先體現在使用與支付門檻。以Wegovy口服藥為例，每日服用一次，不需冷藏保存，攜帶與服用的摩擦力更低。 （示意圖／Pexels）

諾和諾德執行長麥克·杜斯塔(Mike Doustdar)認為這項差異並不會影響藥物的普及性。他強調，相關限制並未影響既有口服GLP-1糖尿病藥瑞倍適的使用經驗，患者「喝口水、吃顆藥，半小時後照常生活」。他並表示該公司研發的藥物是「最有效的藥丸」，稱目前沒有任何正在研發的產品能達到相同的減肥效果。

在療效表現上，目前雙方尚無相互比較的臨床試驗。根據各自的後期試驗數據，Wegovy口服藥在高劑量下，平均體重可下滑16.6%，接近其針劑版本；禮來的orforglipron則在試驗中達到約12.4%的平均減重幅度。儘管數字存在差異，里辛格指出，市場普遍仍將兩款藥物視為提供「相近層級」的減重效果，且並非所有患者都需要使用最高劑量。

高盛分析師預估，到2030年，禮來的口服藥有望拿下每日口服減肥藥市場約60%市占，諾和諾德則約占21%，其餘將由其他新進者瓜分。除了兩大龍頭，更多藥廠正加速布局口服減肥藥賽道，包括輝瑞、阿斯特捷利康，以及多家生技新創。里辛格特別點名Structure Therapeutics，其每日口服GLP-1已進入第三期臨床試驗準備階段；另有藥廠嘗試開發「每週一次」的口服劑型，若能兼顧療效與耐受性，可能進一步改變市場結構。

亞利桑那州立大學商學院助理教授賈斯汀·比納(Justin Bina)指出，在瘦瘦針介入下，用藥者普遍減少食物攝取量，但同時更在意攝取的營養密度，並願意為高蛋白、被認為「比較健康」或「比較值得」的食品支付更高單價。經濟學上，這被視為一種「高端化」現象。

根據凱澤家庭基金會的調查，12%的美國國民正在服用GLP-1類藥物，同時瘦瘦針在主流人群中受歡迎的程度也迅速飆升。這樣的轉變已開始對食品與餐飲產業產生實質影響，部分品牌與餐廳調整產品組合，推出高蛋白、較小份量，或直接標示為「GLP-1友善」的餐點，試圖在總量下滑的情況下，透過單價與毛利撐住收益。

據《CNN》報導，PwC美國消費市場負責人阿里·弗曼(Ali Furman)指出，GLP-1類藥物對消費者行為的影響範圍也擴及至酒精、賭博等面向。GLP-1類藥物在抑制食慾的同時，也連帶降低大腦的「獎勵系統」，這意味著它不僅讓人不想吃東西，也可能讓人對其他刺激失去興趣，包含降低酒精帶來的快感，及因衝動購物或賭博等強迫行為帶來的滿足感，使人主動減少飲酒量與投入博弈。

「乘客變瘦」帶來的節省僅約占燃油支出的1.5%，研究更估算，若整體飛機載重下降2%，可望帶動航空業每股盈餘提升約4%。 （示意圖／Pixabay）

《紐約時報》報導，根據金融服務機構Jefferies發布的最新研究，若減肥藥使用率持續攀升，美國4大航空公司(美國航空、達美航空、西南航空與聯合航空)，僅因乘客平均體重下降，一年合計可節省多達5.8億美元的燃油成本。

Jefferies指出，燃油約占航空業整體營運成本近兩成，雖然「乘客變瘦」帶來的節省僅約占燃油支出的1.5%，但在航空業高度放大重量變化的成本結構下，微小差異仍具實質意義。研究更估算，若整體飛機載重下降2%，可望帶動航空業每股盈餘提升約4%。

分析師希拉·卡亞奧格魯(Sheila Kahyaoglu)直言，航空公司長期以來對任何減重手段都極為敏感，從機上餐點減少一顆橄欖、改用較輕紙材，到過去爭議性的乘客秤重措施，皆反映重量與成本的高度連動性。而乘客腰圍過去正是航空業「無法控制的變數」，隨著GLP-1使用率提高，這項變數正首次出現系統性改變，可能進一步影響航空公司未來在燃油效率與機上附加收入(如零食銷售)上的經營策略。

延伸閱讀

投資人還在抖！金寶夢碎星際苦吞二跌停 量也縮了

還欠42億不還！川普落實「脫鉤」 美國正式退出世衛組織

影/美轟伊朗只差臨門一腳？張延廷驚爆：部署F-15戰機是跡象