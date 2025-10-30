吃相難看！GD演唱會房價漲10倍「1240元變1.3萬」圖表曝 旅客被當盤子

記者李育道／台北報導

立法院交通委員會今日針對台灣觀光與國旅價格亂象進行質詢。民眾黨立委林國成痛批，國內飯店趁演唱會哄抬房價，平日與假日價差高達十倍，「把旅客當盤子」，要求觀光署與地方政府嚴查，勿縱容業者坑消費者。

林國成指出，根據觀光署資料，今年截至9月底台灣出境旅客超過1000萬人，但入境僅約400多萬人，出入境差距懸殊。他直言：「不要再用匯率問題騙自己，問題在於政策無法真正帶動觀光。」

他進一步揭露實際調查數據，隨機選出台北西門町10家飯店，對照平日、假日與GD演唱會期間的房價變化，結果發現多家飯店在演唱會期間漲幅驚人。其中「苓旅-萬年」平日僅1240元、假日3695元，GD演唱會當晚卻飆到1萬3883元，價差超過十倍；「立和商旅-漢口館」從平日974元、假日3164元，GD演唱漲至9576元，漲幅達9.8倍，其他如永安棧、在家行旅-西門館、沃客商旅-西門館等也都價差逾萬元。林國成痛批「這不是誠信經營，是在欺騙消費者，違反公平交易法！」

他強調，觀光署應主動要求地方政府調查，不可放任業者以市場自由為藉口推脫責任。「雖然是自由市場，但政府必須保障消費者權益。」林國成說，若連這樣的小問題都管理不好，「還談什麼提升觀光競爭力？」他指出，在台灣住一晚要一萬三千多元，到日本或韓國住最高級飯店卻不到三千元，「吃也貴、住也貴，難怪大家往國外跑」。

同場質詢的民進黨立委李昆澤則指出，今年觀光署設定外國人來台900萬人次目標，但1至7月僅達478萬3466人次，照此推估全年僅約830至840萬人次。他直言，這已不是外部環境問題，而是台灣觀光結構出了問題——景點同質性高、無法建立區域品牌形象，觀光區過度集中，一旦成為熱門地點品質就下滑、性價比低，「觀光署必須正視這些根本問題」。

交通部次長林國顯回應，將要求各縣市政府落實查核，若查獲違規哄抬房價，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，同時也會提醒地方政府「不要殺雞取卵」，避免短期獲利反而傷害整體觀光形象與長遠發展。（圖／國會頻道）

對此，交通部次長林國顯回應，將要求各縣市政府落實查核，若查獲違規哄抬房價，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，同時也會提醒地方政府「不要殺雞取卵」，避免短期獲利反而傷害整體觀光形象與長遠發展。

