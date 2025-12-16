吃石榴搞得像命案現場？她好市多採購好奇怎麼處理 網推薦超快神器

有網友好奇大家「都怎麼處理石榴」，有人建議可以使用筋膜槍快速取得果肉。（翻攝臉書／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

水果石榴剝開後可見一顆顆婉如紅寶石果肉，因富含石榴多酚、花青素及多種維生素等等，又被封為「可以吃的紅寶石」。近日有位女性網友在臉書社團po文，提到自己在好市多買了好幾顆石榴回家，殺到第3顆才掌握訣竅，「不會搞得雙手像命案現場」，原po好奇大家都怎麼處理，吸引許多網友分享訣竅，還有人建議可以使用「筋膜槍」快速取得果肉。

近日有位女性網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」po文，提到自己看到別人推車上石榴超大顆，立馬採購了2盒回家。原po透露，自己殺到第3顆石榴後，才終於找到訣竅，只花30分鐘，又不會搞得雙手像命案現場一樣，最後她好奇詢問大家「都怎麼處理石榴」。

廣告 廣告

這篇好市多石榴po文曝光後，有許多網友歪樓跑來留言，「拿給萬能老公」「萬能的ㄚ母」「我都直接等妳殺好弄好我再吃，這樣都不麻煩 」「撥完一顆後覺得在夜市買一瓶真的不貴」。

不過也是有網友提供實用的建議，「有人分享用筋膜槍打，很快可以剝石榴籽下來。」「切開然後用湯匙敲外殼讓籽掉下來，也有人中間切四方形然後掰開」「土耳其都剖半，像壓檸檬汁來壓紅石榴汁，一顆原汁壓起來，不小杯。喝起來微酸微澀微甜。」

更多鏡週刊報導

台大團隊驗出人體血液、大腦都有塑膠微粒！ 醫師曝6招最有效減少汙染方法

新鮮人就業半年想離職問「不請客會不會不好？」 網友答案一面倒

高虹安二審改判貪污無罪 律師：為陳玉珍試辦助理費除罪