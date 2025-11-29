吃碗粿遇惡煞！被逼自慰「打滿1整杯」

（記者周德瑄／綜合報導）高雄一名蘇姓男子九年前深夜在碗粿店吃宵夜，與許姓男子一行人相遇。因許男同行的張姓少女聲稱曾遭蘇男性侵，引發少女林姓男友不滿，憤而將蘇男押走囚禁凌虐。他們要求蘇男脫光衣物、電擊下體、逼迫自慰「射滿一杯子」，並剃除其頭髮眉毛。蘇男被迫簽下和解書並支付五萬元後才獲釋，事後立即報警。經法院審理，依妨害自由罪判處許男有期徒刑六個月，得易科罰金。

圖／許姓男子因協助開車押走被害人，逃亡九年後仍難逃法網制裁。（擷取自 Pixabay）

根據法院判決，事件發生在2015年11月5日深夜十一點多，許男載著未成年張女、林男及郭男等人，一同到高雄鳳山區某碗粿店用餐。巧遇在店內吃消夜的蘇姓男子後，張女向林姓男友哭訴曾被蘇男性侵。林男聽聞後情緒激動，夥同許男等人，在店外攔下蘇男，以言語恫嚇的方式迫使蘇男騎車尾隨他們，將他帶往鳳仁路附近的一處民宅加以囚禁。

林男等人在屋內以木棒、球棒、椅子與電擊棒等工具對蘇男進行輪番毆打，還要求他脫光全身衣物，並持電擊棒攻擊其下體。他們逼迫蘇男當場自慰，並要求必須「射滿一杯子」才願意放人。蘇男在遭受長時間凌虐後，因氣力放盡仍無法達成要求。林男等人隨後變本加厲，以剃刀、刮鬍刀剃除蘇男的頭髮與眉毛，最終逼迫他寫下一張五萬元的和解書，才讓他離開。整個囚禁凌虐的過程長達約兩小時。

蘇男脫困後全身多處受傷，包括顏面骨折、胸壁及腹壁挫傷等多處傷害，隨即前往驗傷報警。主謀林男及其他涉案人等陸續被逮捕並判刑，唯獨當時負責開車載人的許男一路逃亡，直到九年後才終於歸案。高雄地方法院審理時，許男坦承他有開車載蘇男及其他同夥，協助了脅迫行為。法官審酌許男在案發時雖未全程施暴，但已構成共同妨害自由罪，且與未成年人共同犯案，依法加重其刑，最終判處他有期徒刑六個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

