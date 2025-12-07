吃稀飯不等於喝糖水！營養與健康一次掌握
農糧署表示，中醫典籍中，《本草綱目》指出米湯能「和胃、養陰」，特別適合病後虛弱或口渴的人食用。《傷寒雜病論》中，張仲景就用「米飲」幫助病人恢復體力。《食療本草》也提到，米湯可「補虛止渴，養胃氣」，而《千金要方》則指出藥後可用米湯「調和藥性」。由此可見，稀飯並非「沒有營養」，而是傳統養生中常用的補養食材。
現代營養學也提供具體數據作為佐證。一碗以白米50克加水300毫升煮成的稀飯（約300克），熱量約150大卡，碳水化合物33克，蛋白質3克，脂肪極少，同時含有維生素B1、鉀、鎂與磷等礦物質。農糧署強調，稀飯與糖水的營養成分與升糖特性完全不同，糖水的升糖指數（GI）接近100，升糖負荷（GL）也高，對血糖衝擊大；稀飯雖然GI稍高，但水分多、碳水化合物總量低，GL不高，對血糖影響有限。
要吃得健康，農糧署建議稀飯應搭配蛋白質（如豆腐、魚、蛋、肉類）、膳食纖維（青菜、菇類）及健康油脂（芝麻油或堅果），不僅能降低餐後血糖波動，也能延長飽足感。
總結來說，吃稀飯不等於喝糖水，高GI食物也不代表不能吃，重點在於整體飲食搭配與均衡。下次有人再說「吃稀飯＝喝糖水」，就可以告訴他，稀飯既有營養又有養胃功效，是日常健康飲食中的好選擇。
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 20 小時前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
咖啡能讓人年輕5歲！研究曝「每天最佳杯數」：超過反而害老化
老化會造成端粒體快速縮短，一些精神性疾病也會造成端粒體快速縮短， 食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究發現，常喝咖啡可以預防端粒體縮短，一天3~4杯的咖啡可能讓細胞年輕5歲；但每天5杯以上與不喝咖啡者一樣，都是端粒最短的族群，也就是老化速度最快者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 4
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞]一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕
台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今（6）天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 2
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Omega-6含量高恐刺激癌細胞！芝麻油、沙拉油上榜
Omega-6含量過高的食用油可能刺激多種癌細胞生長，包括三陰性乳癌、攝護腺癌、大腸癌及肝癌，烹飪時應優先選擇芥花油、橄欖油等富含Omega-3或Omega-9的油品，以降低癌症風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7種「台灣美食」竟是傷腎隱形地雷！ 醫：沒吃太鹹也中標
醫師劉博仁分享，一名患者3年前是腎臟病第三期，現在變第四期，這名患者工作忙、經常外食，口渴才喝水，跟很多人一樣，都以為「吃太鹹腎臟才會壞掉」。劉博仁說，其實真正可怕的腎臟殺手不是吃太鹹，而是「三高」：血糖、血壓、血脂控制不佳，他也分享了台灣人日常生活中常吃的7類型食物，都對腎臟有害。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是吃太鹹！ 醫揭實情：三高才是傷腎兇手
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，近10萬人需接受洗腎治療。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，許多民眾誤以為腎臟損壞源於攝取過多鹽分，實際上高血糖、高血壓、高血脂等三高問題，才是導致腎功能衰竭的主要元兇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話