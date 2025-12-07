吃稀飯不等於喝糖水！營養與健康一次掌握

（圖：Canva）





農糧署表示，中醫典籍中，《本草綱目》指出米湯能「和胃、養陰」，特別適合病後虛弱或口渴的人食用。《傷寒雜病論》中，張仲景就用「米飲」幫助病人恢復體力。《食療本草》也提到，米湯可「補虛止渴，養胃氣」，而《千金要方》則指出藥後可用米湯「調和藥性」。由此可見，稀飯並非「沒有營養」，而是傳統養生中常用的補養食材。

現代營養學也提供具體數據作為佐證。一碗以白米50克加水300毫升煮成的稀飯（約300克），熱量約150大卡，碳水化合物33克，蛋白質3克，脂肪極少，同時含有維生素B1、鉀、鎂與磷等礦物質。農糧署強調，稀飯與糖水的營養成分與升糖特性完全不同，糖水的升糖指數（GI）接近100，升糖負荷（GL）也高，對血糖衝擊大；稀飯雖然GI稍高，但水分多、碳水化合物總量低，GL不高，對血糖影響有限。





要吃得健康，農糧署建議稀飯應搭配蛋白質（如豆腐、魚、蛋、肉類）、膳食纖維（青菜、菇類）及健康油脂（芝麻油或堅果），不僅能降低餐後血糖波動，也能延長飽足感。





總結來說，吃稀飯不等於喝糖水，高GI食物也不代表不能吃，重點在於整體飲食搭配與均衡。下次有人再說「吃稀飯＝喝糖水」，就可以告訴他，稀飯既有營養又有養胃功效，是日常健康飲食中的好選擇。