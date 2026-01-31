吃符令治百病？ 神明「直播降駕」看病稱免就醫

雲林虎尾一處宮廟裡頭有位濟公師父，號稱神明會降駕，替信徒看病，只要吃下祂開的符令，就不用就醫。（圖／翻攝自臉書＠超越時代百貨直播）





身體不舒服，建議信醫學，別信玄學！雲林虎尾一處宮廟裡頭有位濟公師父，號稱神明會降駕替信徒看病，只要吃下祂開的符令，就不用就醫，許多民眾聽了都覺得超級不合理。宮廟宮主認為，這只是民俗療法，但衛生局已經派員前往稽查，如果真的判定是觸法，恐怕得挨罰最高新台幣150萬元。

宮廟宮主：「頭常常暈，這樣妳聽懂嗎？心境煩心不清，抱怨都沒有錢。」信眾圍著濟公師父問事，他聲稱從頭到腳都能醫。

宮廟宮主vs.信徒：「（全身不舒服都治不好，我一張符令給妳好不好？）好，（不用吃藥噢）。」師父對症下藥，開的卻是符令，號稱能治百病。

宮廟宮主：「我幫妳收一收，開符令讓妳吃好吃順，有任何問題的人，都可以來廟裡。」

看診完不忘招攬生意，平時還會開直播帶貨，狂推保健食品。宮廟宮主臉書直播：「你要買葉黃素，是要買一罐60粒的800塊，兩罐1500塊，還送一罐果凍的葉黃素。」

雲林虎尾一處宮廟，乩身號稱濟公師父代言人，除了替到訪信徒消災轉運，還經常降駕幫忙看病，說只要吃了他開的符令，就不用就醫，但就怕吃出問題。

民眾：「還是醫院看一看比較實在啦，你看到最後，神明也是叫你去醫院啦，如果有病就真的去找醫生啦，找神明真的……。」

宮廟宮主陳永全：「那個是民俗療法，沒有什麼醫療行為，又沒有針灸又沒有什麼。」對此宮主認為，這就僅僅是民間民俗療法，信不信看個人，但這樣的行為，若查證觸法，罰金6位數起跳。

雲林縣衛生局技正劉勇材：「最重可依醫師法第28條，處新台幣30萬元以上，至150萬元以下的罰金。」

至於宮廟是否違反醫療法，尚需主管機關釐清調查，提醒民眾如果生病該找的是醫師不是法師，找對人也更能確保身體健康。

