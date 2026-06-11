吃築間外送驚撈「整坨吸湯擦手紙」！總部秀畫面捍衛員工

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台灣外送餐點安全再掀波瀾。一名女性網友於10日晚間在社群平台 Threads 上驚悚發文，指出自己透過外送平台點購知名連鎖品牌「築間幸福鍋物」的火鍋，不料在用餐過程中，竟然在湯底撈出一大坨浸滿湯汁的擦手紙。驚人畫面讓該名網友直呼「太離譜了」，隨即引發大批網民熱烈討論與轉載，紛紛對連鎖餐飲的衛生品管提出質疑。

有女網友指出透過外送平台點購「築間幸福鍋物」的火鍋，竟然在湯底撈出一大坨浸滿湯汁的擦手紙。（AI生成照／中天新聞）

面對排山倒海的社群輿論，該分店店長第一時間在爆料貼文下方留言回應，表示已將相關狀況緊急回報給餐飲總部，並會全力配合後續調查。為了捍衛商譽，店長隨後更直接調閱店內的監視器畫面進行自清。店家指出，經過反覆仔細檢查餐點的備料、烹調以及最後的打包封罐過程，畫面中完全沒有出現任何衛生紙或餐巾紙的蹤影。對於消費者會在湯底發現如此大體積異物的狀況，店家坦言感到十分震驚與不解。

廣告 廣告

築間集團秀監視器畫面捍衛員工清白。（圖／翻攝自網路）

為了展現解決誠意，分店店長表示，已建議消費者先向外送平台申請全額退款，且店家也願意免費招待該消費者至品牌旗下的任意分店再次用餐。不過，由於雙方各執一詞，製程畫面與消費者指控落差巨大。

此外，築間餐飲總公司隨後也強硬發聲，築間的官方帳號表示，品牌使用的擦手紙為平口式，且經過其它角度攝影機畫面調取，皆無發現有任何擦手紙或衛生紙掉入的情形，只能推估在外送員取餐到消費者就餐中間，有其他意外發生，真摯地希望能取得諒解或委由第三方機構立案調查，避免爭議和疑慮。

更多中天新聞網報導

人氣作家黃山料遭批「沒料」喊告 陳沂：危機處理超爛

台日合體！日本營建龍頭親自把脈 全台首座「全預鑄」社宅

天選之人！桃園繳電費變千萬富翁 台東吃麥當勞中200萬