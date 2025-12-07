吃粥等於喝糖水？醫揭「升糖原因」：4款養生粥反能護胃養氣，「煮法對了」血糖不失控
許多人習慣早餐來碗熱粥，認為清淡又養胃，但近年「吃稀飯等於喝糖水」說法引發擔憂。中醫師指出，粥能養胃生津，但白粥經長時間熬煮後澱粉糊化、GI值升高，確實可能造成血糖快速上升。不過關鍵不在稀飯本身，而在體質與吃法：糖尿病、代謝問題者應少吃白粥；脾胃虛弱、老年人或病後者則可依體質選擇不同的養生粥，達到「五穀調理」的作用。搭配蔬菜、蛋白質、雜糧與正確煮法，讓吃粥成為真正的養生。
許多人早餐喜歡來一碗熱騰騰的稀飯，覺得清淡、好消化，對腸胃又溫和。
然而近年網傳：「吃稀飯等於喝糖水！」讓不少人心生疑慮，難道這碗看似健康的白粥，其實只是升血糖的陷阱？其實從中醫角度來看，這個問題並非「是」或「否」那麼簡單。
晨粥「食療」養脾生津、通腸胃
Dr.Nice斯林中醫診所醫師陳楚鏞指出，中醫認為「稀飯（粥）」性味甘平，具有養胃生津、和中補虛的效果。《本草綱目》更記載，粥能養脾胃、生津止渴，通腸胃，治百病。
所以古人特別推崇「早晨粥」為養生之本，因為清晨胃氣初開，溫潤的稀飯能幫助氣血運行、調理脾胃。
而在中醫理論中，身體疲倦、食慾差、四肢冰冷時，稀飯「柔潤」的特性能幫助腸胃恢復功能，對於病後虛弱、食慾不振、口乾舌燥的人來說，確有滋養作用，是一種「食療良方」。
白稀飯＝糖水？五款養生粥對身體有益
但為什麼到了現代，稀飯被視為「糖水」？陳楚鏞解釋，這是因為現代人吃的稀飯，跟古人所謂的「養生粥」已經大不相同。
從現代營養學的角度來看，白米經長時間熬煮成稀飯後，澱粉分子被高度糊化，升糖指數（GI值）明顯上升。這表示人體能更快吸收其中的葡萄糖，血糖在短時間內迅速飆升。
換句話說，對糖尿病或代謝症候群患者而言，一碗白稀飯的確可能引起血糖變化，與喝糖水的效果相近。
陳楚鏞表示，其實適量稀飯可以溫中益氣，更重要的是將粥作為「五穀調理」的載體。他分享幾種常見的養生粥：
1.山藥粥：健脾益氣、固腎補虛，適合脾胃虛弱、氣短乏力者。
2.蓮子百合粥：養心安神、潤肺止咳，適合失眠、秋燥口乾者。
3.小米南瓜粥：補中益氣、和胃安眠，特別適合孕婦與氣虛體質。
4.紅豆薏仁粥：利水化濕，對水腫、痰濕體質者有幫助。
此外，火候也相當重要。如果稀飯煮得過爛、過稀，容易失去「穀氣」，成為單純的糖水狀液體；若保持適度稠度，並與豆類、雜糧搭配，則能保留更多膳食纖維與營養。
誰該少吃稀飯？誰又適合多喝？
他建議，個人可以視自己體質，評估適不適合吃粥、或是吃哪一種粥品。
◎ 不宜多吃者：
1.糖尿病、肥胖、代謝症候群患者。
2.痰濕體質：常覺疲倦、舌苔厚膩。
3.濕熱體質：口苦、易長痘、常覺口渴。
☛建議改為「雜糧粥」或「五穀飯」，增加纖維比例，減緩升糖速度。
◎ 適合食用者：
1.脾胃虛弱、病後康復者。
2.老年人與幼兒。
3.胃炎、胃潰瘍或消化不良者。
☛可選山藥粥、小米粥、糯米粥等，溫補而不滯。
陳楚鏞說，「吃稀飯等於喝糖水」雖有提醒作用，但其實關鍵不在於「粥」本身，而在於「怎麼吃」。
若只喝白稀飯，不搭配蔬菜、豆腐、蛋白質，確實容易血糖波動；但若加入青菜、豆腐、魚肉或堅果，整體營養更均衡，升糖速度自然緩和。
稀飯不是糖水，也不是萬靈丹。它可以是負擔，也可以是補藥，端看你怎麼煮、怎麼吃、誰來吃。懂得搭配、因人制宜，能讓看似平凡的一碗粥，成為溫養生命的智慧之食。
