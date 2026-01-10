吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機

中醫認為，一碗粥可能是糖水，也可能是良藥，問題的關鍵不在「糖」，而在於「脾胃氣機」是否平衡。（王家瑜攝）

許多人早餐喜歡來一碗熱騰騰的稀飯，覺得清淡、好消化，對腸胃又溫和。但網路上流傳一句話「吃稀飯等於喝糖水」！讓不少人心生疑慮。中醫認為，若脾胃虛寒、食慾不振、經常腹脹者，適量稀飯可溫中益氣，但若屬痰溼體質或脾虛夾溼、血糖偏高者，長期喝白稀飯則可能助溼生痰，反而使代謝更差。

一碗粥可能是糖水，也可能是良藥。斯林中醫診所中醫師陳楚鏞分享，中醫認為，稀飯（粥）性味甘平，入脾、胃經，有養胃生津、和中補虛之效。《本草綱目》記載，「粥有十利，以濡養脾胃，生津止渴，通利腸胃，治百病。」古人特別推崇「早晨粥」為養生之本，因清晨胃氣初開，溫潤的稀飯能幫助氣血運行、調理脾胃。

中醫理論認為「脾胃為後天之本」，主運化水穀精微。若脾胃虛弱，氣血生化不足，身體自然容易疲倦、食少、四肢冰冷。此時稀飯的「柔潤」特性能幫助腸胃恢復功能，對於病後虛弱、食慾不振、口乾舌燥者，確有滋養作用。

在傳統養生觀裡，稀飯並非單純的「糖水」，而是一種「食療良方」。但現代人吃的稀飯，與古人所謂的「養生粥」已經大不相同。從營養學的角度來看，白米經長時間熬煮成稀飯後，澱粉分子被高度糊化，升糖指數（GI值）明顯上升，這表示人體能更快吸收其中的葡萄糖，血糖在短時間內迅速飆升。

對糖尿病或代謝症候群患者而言，一碗白稀飯的確可能引起血糖變化，與喝糖水的效果相近。但若回到中醫理論，問題的關鍵不在「糖」，而在於「脾胃氣機」是否平衡，同樣的食物，對不同體質有不同影響。

古人吃粥講究「粥有藥味」，粥不只是白米水，是「五穀調理」的載體。陳楚鏞分享幾種常見養生粥：山藥粥健脾益氣、固腎補虛，適合脾胃虛弱、氣短乏力者；蓮子百合粥養心安神、潤肺止咳，適合失眠、秋燥口乾者；小米南瓜粥補中益氣、和胃安眠，特別適合孕婦與氣虛體質；紅豆薏仁粥利水化溼，對水腫、痰溼體質者有幫助。

另外，火候也相當重要。若稀飯煮得過爛、過稀，容易失去「穀氣」，成為單純的糖水狀液體；若保持適度稠度，並與豆類、雜糧搭配，則能保留更多膳食纖維與營養。