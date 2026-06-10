吃粽子吃到心律不整！醫搖頭：傳統粽子藏高鹽、高磷、高鉀

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

端午節粽香四溢，但對腎臟病患者而言，肉粽可能是節慶中最危險的飲食地雷。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師警告，傳統粽子集高鹽、高油、高磷、高鉀於一身，腎友若未謹慎控制攝取量，恐引發水腫、心律不整等嚴重後果。

端午節是腎友失控危險期之一。（圖／嘉義基督教醫院）

傳統肉粽的內餡通常包含滷肉、鹹蛋黃、花生、蝦米與香菇，再搭配醬油調味，鈉含量相當可觀。顏正杰醫師說明，腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與多餘水分的能力本就較差，一旦單次攝取過量，不僅容易出現口渴與水腫，更可能造成血鉀急速升高，嚴重時危及生命安全。

廣告 廣告

許多人容易忽略粽子中潛藏的高磷危機。顏正杰醫師指出，加工配料、鹹蛋黃與各式滷製食材的磷含量普遍偏高，長期過量攝取恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，並進一步提升心血管疾病風險。對於透析患者而言，若未妥善管控磷的每日攝取，身體所承受的負擔將更為沉重。

端午節並非完全不能吃粽子，關鍵在於選擇與份量控制。顏正杰醫師建議以一天一顆為原則，食材優先選用瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材，減少鹹蛋黃與肥肉比例，調味則以胡椒、蒜頭等天然辛香料取代甜辣醬、醬油膏等高鈉沾醬，同時搭配一份燙青菜，幫助增加纖維攝取與消化。

對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。（圖／嘉義基督教醫院）

透析患者在節慶期間更須嚴格留意每日飲水量與體重變化。顏正杰醫師表示，許多腎友在端午節後回診，才發現體重暴增兩、三公斤，水分滯留與血壓失控的情況並不罕見，端午節因此是腎友飲食失控的高風險期之一，不宜以「一年才一次」為由放縱飲食。

顏正杰醫師提醒，慢性腎臟病初期症狀往往不明顯，有高血壓、糖尿病或長期服藥習慣者，應養成定期檢查腎功能的習慣。節慶享受美食之餘，替腎臟保留足夠的喘息空間，才能在兼顧健康的前提下安心過節。

顏醫師提醒吃粽子前要搭配一份燙青菜，並注意飲水。（圖／嘉義基督教醫院）

更多中天新聞網報導

鄭朝方點頭了！民進黨選對會一致通過 賴清德將親授競選披帶

招募「黑天鵝照護員」時薪600！ 動物園急澄清：非官方發布

韓劇《鐵拳教育》爆紅引共鳴 柯志恩喊話：教育部不能繼續隱形！