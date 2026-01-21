吃素未必健康減肥 避開７陷阱

營養師高敏敏提醒，健康飲食要先避開地雷。（記者湯朝村翻攝）

吃素不等於能健康減肥，健康飲食要先避開地雷。營養師高敏敏提醒7個飲食陷阱，並建議6個營養搭配。

1.加工素料如素肉、素排、素火腿很多都加了澱粉、油、添加物，熱量不低。2.蔬菜炒太油、太重口味，勾芡或淋醬熱量直接超標。3.蛋白質補不夠還吃錯，吃素若沒搭配好豆類、穀類，胺基酸不夠身體運作會變卡卡。4.好油、壞油不平衡，常吃炸素食、奶油酥皮、加工素料等壞油又缺乏像橄欖油、亞麻仁油等好油，造成慢性發炎、肥胖、水腫。

5.醬料太重糖、鹽都超高，糖醋、紅燒、素滷味糖太多會變脂肪、鈉太高更容易水腫。6.吃太多精製澱粉，包括白飯、白麵、饅頭、米粉、素炒飯、炸年糕等升糖快、熱量高，很容易讓胰島素上升、脂肪囤積。7.藏糖陷阱，如甜點、水果乾、堅果塔、豆漿加糖等看起來健康，其實含糖量高、脂肪高，會影響瘦身效率。

高敏敏建議：

1.多吃原型食材，少加工、多天然。包括地瓜、燕麥、菇類、蔬菜，避免素料、粉製品過多。

2.炒菜用好油，適量就好。苦茶油、橄欖油、亞麻仁油為健康油脂，加一點更香、更有飽足感，但不過量。

3.辛香料提味，減油減鹽也好吃。善用薑、蒜、辣椒、九層塔、花椒等天然調味料，減少重口味醬料。

4.高纖蔬菜優先吃：花椰菜、地瓜葉、高麗菜、四季豆等可幫助延緩消化、延長飽足感、不容易嘴饞。

5.每餐補充植物性蛋白質，包括豆腐、毛豆、鷹嘴豆、豆漿等，能幫助控制食慾、維持肌肉、穩定代謝。