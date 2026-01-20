吃素比較容易瘦？美女營養師揭7地雷 吃錯熱量直接超標

（示意圖／Pixabay）

近年健康意識抬頭，許多民眾嘗試透過「吃素」來達到瘦身與排毒的效果，然而若方法錯誤，恐怕不瘦反肥。美女營養師高敏敏指出，吃素並不等於健康減肥，平時踩到飲食陷阱恐怕還會攝取過多熱量與添加物；對此，高敏敏揭露8大地雷，及分享如何吃素吃得健康。

營養師高敏敏今（20）日在臉書粉絲專頁發文呼籲，吃素並不等於健康減肥，吃錯反而會攝取過多熱量與添加物；她強調，想靠植物性飲食維持身材，必須避開加工素料與精緻澱粉，並掌握原型食物的搭配原則，才能真正瘦得健康且持久。

廣告 廣告

高敏敏進一步說明，素食者最常掉入的陷阱就是攝取過多「加工素料」，像是素肉、素排或素火腿，這類產品在製作過程中常加入澱粉、油脂與多種添加物，熱量驚人。此外，為了增加口感，許多餐廳會將素菜處理得過於油膩，或是使用勾芡、淋醬等烹調方式，導致熱量超標；而在調味上，常見的糖醋、紅燒或素滷味往往含有高糖與高鈉，不僅容易轉化為脂肪囤積，更會引發身體水腫與慢性發炎。

另外，澱粉與油脂的選擇也是影響瘦身效率的關鍵，高敏敏提到，許多素食者習慣攝取白飯、白麵條或炸年糕等精緻澱粉，這些食物會導致血糖快速飆升，促使胰島素大量分泌以囤積脂肪。若同時缺乏優質好油（如橄欖油、亞麻仁油），轉而攝取過多炸物中的壞油，身體代謝功能便會受阻。還有素食者若沒精確搭配豆類與穀類，容易造成蛋白質補充不足，導致身體修復與代謝機制運作不順。以及吃素者有時會多吃甜點、水果乾、堅果塔、豆漿加糖等，這些看似健康卻含糖量高、脂肪高，會影響瘦身效率。

針對想吃素瘦身的民眾，高敏敏建議應優先選擇「原型食材」，減少對加工素製品的依賴；飲食結構上，應以地瓜、燕麥、菇類及大量蔬菜為主，尤其是花椰菜、地瓜葉等高纖蔬菜，能有效延長飽足感。每餐應確保攝取豆腐、毛豆、鷹嘴豆或豆漿等植物性蛋白質，以維持肌肉量並穩定代謝。至於烹調時，高敏敏建議民眾改用薑、蒜、辣椒等天然辛香料提味，並搭配適量的苦茶油或橄欖油，取代重口味醬料。

最後高敏敏表示，吃素不代表要吃得少，而是要「吃對」，透過聰明的食材選擇，才能避開藏糖與脂肪陷阱，達成理想的減重目標。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉