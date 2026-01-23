吃素瘦身不成反胖？營養師提醒避開7大地雷 吃對才能健康瘦

營養師高敏敏在臉書分享「吃素常見7大地雷」。（翻攝自pexels）

現代人越來越重視健康飲食，不少人選擇吃素來瘦身，但營養師高敏敏提醒，吃素不等於自動瘦身，如果不注意加工素料、油脂、醬料與蛋白質攝取，不僅可能瘦不下來，還可能引發脂肪囤積、水腫，甚至慢性發炎，影響身體代謝。

營養師高敏敏在臉書分享「吃素常見7大地雷」，包括過多加工素料、蔬菜炒太油、蛋白質不足、油脂不均衡、醬料過重及精緻澱粉攝取過量等。加工素料如素肉、素排、素火腿含澱粉、油脂及添加物，熱量不低；蔬菜若炒得太油、勾芡或淋醬，也會熱量超標。蛋白質攝取不足會影響代謝與身體修復，而炸素食、奶油酥皮等「壞油」過多、好油不足，則可能造成慢性發炎、水腫和肥胖。此外，過量精緻澱粉與含糖零食也會影響瘦身效率。

高敏敏建議，想健康瘦身的素食者應優先選擇原型食材，如地瓜、燕麥、菇類、蔬菜，減少加工粉製品；烹調時使用橄欖油、苦茶油、亞麻仁油等健康油脂，並以薑、蒜、辣椒等辛香料提味，減少重口味醬料。高纖蔬菜能延長飽足感，每餐補充植物性蛋白（豆腐、毛豆、鷹嘴豆、豆漿）可維持肌肉、控制食慾並穩定代謝。

高敏敏強調，吃素不等於少吃，重點是「吃對」，才能真正瘦得健康又持久。

