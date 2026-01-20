吃素誤踩地雷反變胖？加工素肉、勾芡淋醬熱量驚人

隨著健康意識抬頭，許多民眾希望透過吃素來達成瘦身目標，但若方法錯誤，恐怕會「越減越肥」。示意圖：截自freepik

隨著健康意識抬頭，許多民眾希望透過吃素來達成瘦身目標，但若方法錯誤，恐怕會「越減越肥」。營養師高敏敏在臉書指出，「吃素不等於健康減肥。」許多人常因忽略加工品、精緻澱粉及隱藏糖分而踩雷。高敏敏特別針對素食者整理出「素食飲食地雷」，提醒大家在轉變飲食習慣時，應優先辨識食材本質，避免攝取過多添加物，才能在減重的同時兼顧身體代謝與健康。

高敏敏列出的素食地雷區中，「過度加工的素肉」首當其衝，這類產品常添加澱粉與過多油脂，熱量不容小覷。此外，素菜常為了提升口感而加入大量油進行炒、炸、勾芡或淋醬，導致「油脂與鈉含量超標」，容易造成身體發炎與水腫。

在主食選擇上，素食者若過度依賴白飯、饅頭、炸年糕等「精緻澱粉」，會導致胰島素快速上升，進而囤積脂肪。高敏敏也點出「藏糖陷阱」，如水果乾、含糖豆漿或素甜點，雖然看起來健康，但含糖量極高，是瘦身效率低落的隱形殺手。同時，若長期缺乏像橄欖油、亞麻仁油等優質油脂，卻攝取過多加工壞油，恐造成慢性發炎、肥胖、水腫。

針對想透過素食瘦身的族群，高敏敏建議應回歸「多吃原型食材」，以地瓜、燕麥、菇類取代粉製品。每餐都應確保補充「植物性蛋白質」，如豆腐、毛豆、鷹嘴豆等，這不僅有助於控制食慾、維持肌肉量，更能穩定身體代謝。

在烹調技巧上，建議優先選擇「高纖蔬菜」如花椰菜、四季豆來增加飽足感。炒菜時應「適量使用好油」，如苦茶油、亞麻仁油，並善用薑、辣椒、九層塔等「天然辛香料」提味，以取代重口味的醬料，達到減油減鹽的效果。高敏敏強調，「吃素不代表吃少」，關鍵在於選對食材、均衡搭配，才能瘦得健康又持久。

